המחלקה לחקירת שוטרים פתחה בחקירה בעקבות תקרית הירי החריגה שאירעה אתמול בג'נין, שבמהלכה נורו למוות שני מבוקשים בתום מצור ממושך. גורמים בכירים במג"ב מסרו כי הכוח פעל על פי הנהלים וציינו בשיחה עם ynet כי “המסתערבים בטוחים שלא חרגו מהפקודות והכללים”.

על פי גרסת לוחמי מג"ב, הכוח הגיע למבנה בשולי מחנה הפליטים ג'נין סמוך לשעה 14:30, לאחר קבלת מודיעין מדויק על הימצאותם של שני מבוקשים שמעורבים, לפי החשד, בהשלכת מטענים וירי לעבר כוחות צה"ל.

המסתערבים סגרו על המבנה, כרזו למבוקשים להסגיר את עצמם והחלו לבצע נוהל סיר לחץ שכלל ירי מבוקר לדפנות המבנה ושימוש ברימוני הלם. גורמים במג"ב מדגישים כי “במהלך הפעילות יצאו מהמבנה בלתי מעורבים, אך שני המבוקשים המשיכו להסתתר”.

מאחר שהמבוקשים לא נענו לקריאות הכוח, הוחלט להפעיל כלי הנדסי שהכה בקירות המבנה. רק אז, כך לפי הגורמים, יצאו שני המבוקשים. לדבריהם, בשלב זה החלו הלוחמים בנוהל זיכוי וניסו לאמת שאין על החשודים מטען או כלי נשק.

“אחד המבוקשים ניסה להימלט עוד לפני שנשלל החשד שהוא חמוש ונושא אמצעי לחימה”, אמרו הגורמים. “בשלב זה נפתח לעברם ירי מחשש ממשי לסיכון חיי הכוחות”.

הגורמים ציינו כי המבוקשים “הפסיקו להישמע להנחיות, החלו לנוע חזרה לעבר המבנה והכוח חשש שהם מתכננים לבצע פעולה מסכנת חיים”. במקביל, כך נמסר, כוחות צה"ל ומג"ב המשיכו לבצע סריקות במרחב.