לפני כשבועיים, במהלך פעילות אכיפת תנועה של שוטרי אגף התנועה במחוז ירושלים, באזור התעשייה עטרות, דרס חשוד אחד השוטרים שניסה לעוצרו. החשוד נמלט מהמקום ונטש את רכבו. השוטר שנפגע פונה לקבלת טיפול רפואי, ומצבו הוגדר קל.

בעקבות האירוע נפתחה חקירה מואצת בתחנת שפט ובאגף החקירות של מחוז ירושלים. מהחקירה עלה החשד כי הנהג נמלט לשטחי יהודה ושומרון והסתתר בכפר בית ג'אלא, מתוך הנחה כי שם יוכל לחמוק מאיתור וממעצר. לאחר פעולות מודיעיניות מתקדמות הצליחו חוקרי המחוז לאתר את מיקומו המדויק של החשוד. בעקבות זאת גובשה תוכנית מבצעית למעצרו, בשיתוף מסתערבי מג״ב ירושלים ובסיוע כוחות צה״ל מחטיבת עציון. אמש נכנסו הכוחות לכפר בפעילות משולבת – מסוערבת וגלויה – סגרו על המבנה שבו הסתתר החשוד, פרצו פנימה ואיתרו אותו במרפסת הבית. החשוד נעצר ללא נפגעים נוספים. החשוד, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו, הועבר לחקירה בתחנת שפט. היום הוא יובא בפני בית משפט השלום בבקשה להאריך את מעצרו.

במחוז ירושלים מבהירים, כי "שטחי יו"ש אינם עיר מקלט" וכי המחוז מנהל מצוד עיקש אחר כל אדם הדרוש לחקירה, ללא קשר למקום מסתורו.

"בשילוב כוחות, ובאמצעות טכנולוגיה מתקדמת, ידנו תגיע לכל עבריין שמנסה לחמוק מאימת הדין. נמשיך לפעול בכל זמן ובכל מקום למען ביטחון אזרחי ישראל", הוסיפו.