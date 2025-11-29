שלושת החשודים בתקרית הירי בג'נין, שמעוררת סערה בעולם, ובמיוחד בעולם הערבי, נחקרו ביום שישי במשך כחמש שעות. בסיום החקירה שוחררו בתנאים מגבילים וגם נשקם לא נלקח מהם.

החקירה נפתחה לאחר שבסוף השבוע פורסם תיעוד מהפעילות בג'נין שבפצון השומרון, שבו נראים שני מחבלים יוצאים מבניין עם ידיים מורמות, במה שנראה כמו כניעה. בכל זאת הלוחמים חיסלו אותם מטווח קצר.

הסרטון מעורר סערה בעולם. דובר הנציב העליון למען זכויות אדם באו"ם, ג'מי לורנס, האשים את ישראל וטען כי האירוע "נראה כמו הוצאה להורג".

החקירה נגד הלוחמים נפתחה על ידי המחלקה לחקירות שוטרים, מח"ש, בסוף השבוע. גורמים בכירים במג"ב מסרו כי הכוח פעל על פי הנהלים וציינו בשיחה עם ynet כי “המסתערבים בטוחים שלא חרגו מהפקודות והכללים”.

על פי גרסת לוחמי מג"ב, הכוח הגיע למבנה בשולי מחנה הפליטים ג'נין סמוך לשעה 14:30, לאחר קבלת מודיעין מדויק על הימצאותם של שני מבוקשים שמעורבים, לפי החשד, בהשלכת מטענים וירי לעבר כוחות צה"ל.

המסתערבים סגרו על המבנה, כרזו למבוקשים להסגיר את עצמם והחלו לבצע נוהל סיר לחץ שכלל ירי מבוקר לדפנות המבנה ושימוש ברימוני הלם. גורמים במג"ב מדגישים כי “במהלך הפעילות יצאו מהמבנה בלתי מעורבים, אך שני המבוקשים המשיכו להסתתר”.

מאחר שהמבוקשים לא נענו לקריאות הכוח, הוחלט להפעיל כלי הנדסי שהכה בקירות המבנה. רק אז, כך לפי הגורמים, יצאו שני המבוקשים. לדבריהם, בשלב זה החלו הלוחמים בנוהל זיכוי וניסו לאמת שאין על החשודים מטען או כלי נשק.

“אחד המבוקשים ניסה להימלט עוד לפני שנשלל החשד שהוא חמוש ונושא אמצעי לחימה”, אמרו הגורמים. “בשלב זה נפתח לעברם ירי מחשש ממשי לסיכון חיי הכוחות”.

הגורמים ציינו כי המבוקשים “הפסיקו להישמע להנחיות, החלו לנוע חזרה לעבר המבנה והכוח חשש שהם מתכננים לבצע פעולה מסכנת חיים”. במקביל, כך נמסר, כוחות צה"ל ומג"ב המשיכו לבצע סריקות במרחב.

ממג"ב נמסר כי המסתערבים פעלו במסגרת פעילות סיכולית שבוצעה על בסיס מודיעין מדויק, וכי מדובר בשני מחבלים שלוקחו בחשבון כמסוכנים: “הלוחמים פעלו במרחב עוין, תחת איום ממשי, וביצעו מאות מבצעים נגד תשתיות טרור. הם בטוחים שפעלו בהתאם להוראות”.

בתיעוד שהופץ מוקדם יותר נראים שני המבוקשים יוצאים מהמבנה שעליו סוגר הכוח, כשהם מניפים ידיים ונעים לעבר הלוחמים, ולאחר מכן נורים למוות. בצה"ל ובמשטרה נמסר כי מדובר במבוקשים שהתבצרו במשך שעות במבנה, וכי “האירוע מצוי בתחקור מפקדים ויועבר לבחינת הגורמים המוסמכים”.

לפי הודעת צה"ל והמשטרה, הכוחות פעלו למעצרם של שני פעילי טרור שביצעו פעולות אלימות חמורות נגד כוחות הביטחון. “לאחר הפעלת כלי הנדסה יצאו שני המבוקשים מהמבנה, ובשל חשד לסכנת חיים בוצע ירי. האירוע מתוחקר”.

מח"ש הודיעה כי החלה לבחון את חומרי התיעוד ואת עדויות הלוחמים, ובהמשך תחליט כיצד תמשיך בחקירה.

לפי צה"ל, "במהלך פעילות של כוחות מג״ב וצה״ל בעיר ג׳נין שבמרחב חטיבת מנשה, פעלו הכוחות למעצר מבוקשים שביצעו פעולות טרור ובהם השלכת מטענים וביצוע ירי לעבר כוחות הביטחון.

"המבוקשים השתייכו להתארגנות הטרור בג׳נין. הכוחות נכנסו למרחב, סגרו על המבנה בו שהו החשודים והפעילו נוהל הסגרה שנערך מספר שעות. עם הפעלת כלי הנדסי על המבנה, יצאו שני המבוקשים.

"לאחר שיצאו מהמבנה, בוצע ירי לעבר המבוקשים. האירוע מצוי בתחקור מפקדים בשטח, ויועבר לבחינת הגורמים המוסמכים".