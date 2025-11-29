כיכר השבת
כמעט שבוע אחרי

מזכ"ל חיזבאללה במסר למחבלים אחרי החיסול הדרמטי: "תנו לישראלים להבין"

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם התייחס לראשונה לחיסולו של רמטכ"ל ארגון הטרור בדאחייה | "זה פשע מובהק, וזכותנו להגיב. אנן נקבע את הזמן" | העביר מסר לפעילי חיזבאללה שמתראיינים בכלי התקשורת: "אל תנסו לפרש את המשפט הזה, תנו לאויבים בישראל ולמסייעיו לפרשו כפי שיבחרו לפרשו" (חדשות, ביטחון)

4תגובות
מזכ"ל חיזבאללה

נעים קאסם, מזכ"ל ארגון הטרור , התייחס ביום שישי לראשונה לחיסול רמטכ"ל חיזבאלה עלי טבטבאי בתחילת השבוע - ואיים בתגובה של ארגונו. זאת למרות שמאז החיסול ועד עתה כלל לא הגיב חיזבאללה.

הוא לא פירט, לא הרחיב. רק אמר שהתקיפה הייתה בוטה וכי מדובר ב"פשע מבוהק", והבהיר שלארגונו הזכות להגיב, וכי כאמור הם יבחרו את העיתוי המתאים.

הוא ניסה למזער את השפעות החיסול על המורל הלבנוני, ואמר כי הם רואים בכך מות קדושים למחוסל, וכי ימשיכו בדרכם.

"נכון", הוא אמר, "אנחנו לא שווים לאויב הישראלי מבחינת פצצות ותחמושת, אין לנו אותו המודיעין שיש להם ואין לנו שליטה אווירית כפי שיה להם".

בין היתר אמר לקהל תומכיו שלא ינסו לפרש את איומיו. "תחזרו על מה שאמרתי כפי שאמרתי, ותנו לאויב הישראלי ולתומכים בו להבין אותו כפי שיבחרו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
3
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
2
הגיע הרגע לפעול בלי היסוס להילחם לפרק למוטט ולחסל את כל מערכי הכוח של ראשי הטרור ומנגנוני חמאס בעזה ובלבנון. לא עוד סבבי אזהרה ולא עוד “הכלה” אלא פעולה מדויקת חכמה ונחושה שמסירה את האיום מן השורש ומחזירה לישראל את הביטחון שמגיע לה
אמיר
1
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע תפילת רבים מסוגלת לשנות מהלכים של עולם נייחד את קריאת פרקי התהילים להחזרת החללים החטופים ולהצלחת החיילים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל׳, קמ״ב. יהי רצון שתעלה תפילתנו לרצון לפני אדון כל
עוזיאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר