נעים קאסם, מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, התייחס ביום שישי לראשונה לחיסול רמטכ"ל חיזבאלה עלי טבטבאי בתחילת השבוע - ואיים בתגובה של ארגונו. זאת למרות שמאז החיסול ועד עתה כלל לא הגיב חיזבאללה.

הוא לא פירט, לא הרחיב. רק אמר שהתקיפה הייתה בוטה וכי מדובר ב"פשע מבוהק", והבהיר שלארגונו הזכות להגיב, וכי כאמור הם יבחרו את העיתוי המתאים.

הוא ניסה למזער את השפעות החיסול על המורל הלבנוני, ואמר כי הם רואים בכך מות קדושים למחוסל, וכי ימשיכו בדרכם.

"נכון", הוא אמר, "אנחנו לא שווים לאויב הישראלי מבחינת פצצות ותחמושת, אין לנו אותו המודיעין שיש להם ואין לנו שליטה אווירית כפי שיה להם".

בין היתר אמר לקהל תומכיו שלא ינסו לפרש את איומיו. "תחזרו על מה שאמרתי כפי שאמרתי, ותנו לאויב הישראלי ולתומכים בו להבין אותו כפי שיבחרו".