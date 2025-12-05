יאסר אבו שבאב ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

מותו של יאסר אבו שבאב, המנהיג הבולט ביותר במערך המיליציות האנטי חמאסי ברצועת עזה, טלטל את התשתית השברירית שעליה ניסו גורמים שונים לבנות אלטרנטיבה לשלטון חמאס.

האיש שהוצג ככוח העולה במזרח רפיח וכמי שביכולתו לאתגר את הנהגת הארגון, הפך בתוך שעות לסמל של קריסה פנימית - כזו שמסמנת עד כמה רחוק הרצועה מיציבות. על פי גורמי ביטחון ישראלים, אבו שבאב לא נהרג בקרב מול חמאס אלא הוכה למוות על ידי אנשיו שלו, במהלך עימות פנימי שפרץ סביב מחלוקות על שיתוף הפעולה עם ישראל. לאחר שהותקף, פונה מחוץ לרצועה בליווי כוחות ישראליים, אך מת מפצעיו בדרך לבית החולים סורוקה. מותו הפך למכה קשה ליוזמה הישראלית לקדם כוח מקומי חלופי שיוכל למלא את הוואקום האזרחי-ביטחוני ברצועה. "כל חיסול פנימי קורע את הבסיס שעליו ניסינו לבנות מנגנון חלופי", אמר גורם ביטחוני. "במקום יציבות - מתקבעת תחושת קריסה". לא נעים להכיר: זה ארגון הטרור הפועל בחסות חמאס וחיזבאללה שתקף את כוחות צה"ל בסוריה שמאי צוק | 04.12.25 ההשפלה שהציתה דם ואש והעימות המסעיר עם המשפחה: כך חוסל אבו שבאב דניאל הרץ | 04.12.25 יום לפני מותו, דיווחו אנשיו של אבו שבאב על "ניצחון היסטורי" בקרבות מול חמאס, וטענו כי כוח של כ-80 מחבלים "התמוטט" במהלך מבצע טיהור במזרח רפיח. רסאן אל-דהייני, סגנו של אבו שבאב - שאושפז בישראל אך טוען כי הוא נמצא ברפיח, תיאר את האירוע כ"גבורה שתיכתב בספרי ההיסטוריה". אלא שמאחורי ההצהרות ניצתה מלחמה אחרת: אש פנימית בתוך המיליציה. גורמים ברצועה מתארים מתחים, חשדנות וסכסוכים משפחתיים שהלכו והחריפו - עד שהפכו לעימות מזוין בין קבוצות בתוך הארגון עצמו. ירי שהופנה לעבר אבו שבאב סיים את חייו - וגם את המשוואה שביקש לבנות.

מנהיג המיליציה אבו שבאב ( צילום: עמוד הטיקטוק של אבו שבאב )

ברגע שהותרו פרטי מותו לפרסום, התמלאו הרשתות בתמונות מחוגי התומכים של חמאס, שחילקו ממתקים לאות שמחה. "כל קרע פנימי מחזיר את חמאס להיות החלופה היחידה", אמר תושב הרצועה. לדבריו, "המיליציות עושות את העבודה בשבילם".

מקורות עזתיים מעריכים כי המחלוקות הפנימיות רק בתחילת דרכן. מאבקי שליטה, פיצולים משפחתיים ותחרות על נשק עלולים להצית עימותים נוספים. "המערכת כולה עומדת על אדנים רעועים", אמר גורם מקומי. "כל מנהיג שנופל מייצר ואקום — והכאוס גובר".

בריאיון שנתן בעבר ל־ynet ול"ידיעות אחרונות", תיאר אבו שבאב את חמאס כארגון נחלש. הוא טען כי הפופולריות שלו גוברת וכי עשרות צעירים מצטרפים לשורותיו. "כל מי שהיה לו נשק הגיע ונלחם איתי", אמר. "כשאנחנו נלחמים בהם - הם בורחים כמו עכברים".

סגנו ויורשו הצפוי, רסאן אל-דהייני, שלח מסר מאיים: "לפי התוכנית של אחי יאסר, נהיה בדיוק איפה שהיינו - ואפילו יותר נחושים ועם יותר כוח".

הוא הבטיח להמשיך בלחימה מול חמאס: "נילחם עד אחרון הטרוריסטים, בין אם צעיר ובין אם מבוגר. היום הם יראו את הפנים האמיתיות שהיו אמורים לראות מזמן".

על חמאס עצמו אמר: "זו תנועה חלשה, חלשה מכדי לערער את המורל של מישהו. הם חוגגים על מותו של יריב בידיים של אחרים. איזו גבורה יש בזה?".

בהתייחסו לנסיבות פציעתו של אבו שבאב, אמר כי "הלך לפתור סכסוך בין שבט אל-אדברי לאבו סניימה, וכדור תועה פגע בו". לדבריו, "נחזיר את התקווה לכל הפלסטינים ולכל המדוכאים - ונמשיך להאמין בשלום".