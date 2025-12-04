כיכר השבת
כך הגיבו בעזה

ההשפלה שהציתה דם ואש: פרטים חדשים נחשפים על חיסול אבו שבאב

חיסולו של יאסר אבו-שבאב, מנהיג המיליציה החמושה ברצועת עזה ששיתף פעולה עם ישראל, הציתה גל של חגיגות ברצועת עזה - ולא רק | בקלוואות חולקו ברחובות, צעיר מקומי תיעד את עצמו: "כלב בוגד" (העולם הערבי)

(צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות)

ברצועת רבים הביעו היום (חמישי) רגשות שמחה בעקבות הדיווחים על חיסולו של מנהיג המיליציה החמושה ברפיח יאסר אבו שבאב, ששיתף פעולה עם ישראל.

ברצועה חולקו בקלוואות בצהלה. צעיר עזתי תיעד את עצמו ברשתות החברתיות מכנה את אבו שבאב "בוגד" ו"כלב". הוא אמר: "כל אחד כזה מקומו בפח הזבל של ההיסטוריה".

לא רק בעזה חגגו. גם במצרים ובלבנון נשמעו קריאות שמחה, בעקבות היעלמותו של האיש שהעז לעבוד עם הישראלים. אחמד מנסור, מגיש מצרי בערוץ אל ג'זירה אמר כי מקומו של אבו שבאב הוא ב"מזבלה של ההיסטוריה עם הבוגדים".

בתוך כך פרטים חדשים על מה שהוביל לחיסול נחשפו על ידי עיתונאי עזתי גולה. לפי הדיווח, שני חברים הגיעו לאבו שבאב, בבקשה שישחרר את אחיינו של אחד מהם שמוחזק על ידו.

לפי הדיווח של העזתי, שפורסם בידי כתבת N12 ספיר ליפקין, בקשתם של השניים נדחתה באופן משפיל ועימות פרץ בין הצדדים.

אחד מהפונים לאבו שבאב חזר למקום עם נשק בהמשך ופתח באש. הוא פגע במספר אנשים וגם באבו שבאב, שכאמור לא שרד את הפציעה.

גורלו של האחיין, העילה לעימות, היה מר. אנשיו של אבו שבאב הוציאו את האחיין להורג בשטח, בעוד חילופי האש נמשכים. חמישה מבני המשפחה של האחיין חוסלו גם הם בתקרית - בהם השניים שביקשו את שחרור האחיין.

1
מסתבר שאנחנו מוקפים באויבים רבים תומכי חמאס. כן יאבדו כל אויביך השם. אנא השם אל תשאיר מהם שריד ופליט
יוסי

