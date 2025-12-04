כיכר השבת
כשלים חמורים 

שלושה קצינים הודחו - המפקד קיבל הערה פיקודית: תחקיר מות לוחם 504 בקרב מגע

דובר צה"ל קבע היום כי התרחשו כשלים משמעותיים באימון קרב המגע שהביא למותו של לוחם יחידה 504 יוסף חיים צבי סרלין זכרו לברכה | בעקבות כך הודיע צה"ל על הדחה של שלושה קצינים, הערה פיקודית למפקד היחידה ועיכוב בקידום של קצין בכיר נוסף | כל הפרטים (חדשות) 

סמל יוסף חיים צבי סרלין ז"ל (צילום: דובר צה"ל)

תחקיר ועדת המומחים שמונתה לבדיקת נסיבות מותו של סמל יוסף חיים צבי סרלין ז"ל, לוחם בהכשרה ביחידה 504, קבע כי האירוע הטראגי אירע עקב "שגיאות ותקלות שחורגות מההוראה המקצועית" במהלך אימון קרב מגע. ממצאי התחקיר, שנערך בראשות תא"ל ר', הוצגו היום למשפחתו של הלוחם.

סמל סרלין נפגע במהלך תרגיל קרב מגע שהיה חלק מהכשרת הלוחמים ב-26 במרץ 2025. לאחר ניסיונות לטיפול רפואי, למרבה הצער נקבע מותו. נסיבות מותו הרפואיות לא פורטו מטעמי צנעת הפרט.

ועדת המומחים, אשר מונתה על ידי ראש אגף המודיעין, האלוף שלומי בינדר, קבעה כי אופן ביצוע התרגיל היה מנוגד לפקודות ולהוראות קצין חי"ר וצנחנים ראשי בתחום הכושר הקרבי. התחקיר הסתמך על עדויות של לוחמים ומפקדים שנכחו באירוע, וכן על בדיקת נהלים, פקודות ותיקי תרגיל ביחידה ובבה"ד 8.

האלוף בינדר אימץ את מסקנות הוועדה, שקבעה כי התקלות והשגיאות הן שהביאו לתוצאה הטראגית. הועדה מתחה ביקורת על המפקדים שנכחו במקום, וקבעה כי היה מצופה מהם "להפגין אחריות ומקצועיות גבוהה בשלב ההכנות ובשלב האימון עצמו".

לאור ממצאי התחקיר, הוחלט על שורה של צעדים פיקודיים חמורים נגד מפקדים ביחידה 504 ובעלי תפקידים שהיו מעורבים באירוע:

מפקד יחידה 504 בדרגת תת-אלוף (ד') קיבל הערה פיקודית.

מפקד מערך הלוחמים ביחידה 504 בדרגת סגן-אלוף (י') יעוכב בקידום למשך שש שנים.

קצין בדרגת סרן (נ') הודח מתפקידו באופן מידי ויעוכב לשנתיים מכל תפקיד פיקודי.

קצין בדרגת סגן (ע') הודח מתפקידו באופן מידי ויעוכב לשנתיים מכל תפקיד פיקודי.

קצין נוסף בדרגת סגן (ת') הודח מתפקידו ושוחרר משירות בצה"ל.

יש לציין כי האירוע עדיין נחקר על ידי המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), המבררת את כלל נסיבות המקרה, ובעיקר את סיבת מותו של יוסף ז"ל. ממצאי חקירת מצ"ח יועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית ויוצגו למשפחה בשקיפות.

בתוך כך, אימוני קרב המגע בכלל צה"ל נעצרו באופן זמני עד ליישום מלא של הלקחים וההנחיות. הוועדה המליצה על שינויים מקצועיים רוחביים, בעיקר ביחידות המיוחדות, והנושא נמצא בבחינה רחבה במטה הכללי.

צה"ל הביע את צערו העמוק על מותו של סמל סרלין ז"ל והתחייב להמשיך וללוות את משפחתו.

