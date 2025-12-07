לאחר יותר מחודשיים של בחינה, בבריטניה אישרו השבוע את מינוי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, לשגריר ישראל במדינה. כזכור, הממשלה אישרה בספטמבר האחרון פה אחד את מינויו של צחי ברוורמן לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה.

על פי הדיווח של מיכאל שמש הערב (ראשון) בכאן חדשות, ברוורמן צפוי לעזוב את לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו בקרוב. במקביל, מתרבים הסיכויים של זיו אגמון, דוברו החדש של נתניהו, להתמנות לראש הסגל בלשכה במקום ברוורמן.

כזכור, ההחלטה על מינויו של ברוורמן הובאה לאישור הממשלה על ידי שר החוץ גדעון סער, לאחר שמועמדותו של ברוורמן לתפקיד נבחנה ואושרה על ידי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה.

"הוועדה התרשמה שניסיונו המדיני והציבורי של המועמד, אשר נצבר במסגרת תפקידיו הציבוריים על פני העשור האחרון, שחשפו אותו לעבודה צמודה עם סגל דיפלומטי רם דרג בפגישות מדיניות ובביקורים רשמיים, אפשרו לו היכרות קרובה ומעמיקה עם הליכים מדיניים בינלאומיים מורכבים. הם מהווים ללא ספק כישורים מיוחדים ויוצאי דופן עבור המועמד", נכתב בהמלצת הוועדה.

ברוורמן שצמוד לראש הממשלה כבר שנים רבות, יחליף את סגנית השרה לשעבר מטעם הליכוד ציפי חוטובלי ויכהן כשגריר ישראל בלונדון. השגרירה האחרונה חוטובלי, סיימה את כהונתה הארוכה בבירת הממלכה המאוחדת אחרי החגים, ואמורה לחזור ארצה עם משפחתה, אחרי חמש שנים.