אחד האנשים הכי צמודים וקרובים לראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא ראש הסגל שלו, צחי ברוורמן, שצפוי לקבל ג'וב יוקרתי ביותר אחרי החגים - שגריר ישראל בלונדון, בינתיים, ראש הממשלה בוחן מועמדים מי יחליף אותו.

השבוע אושר המינוי של ברוורמן לתפקיד היוקרתי בלונדון, ועל פי הדיווח הבוקר (חמישי) בכאן חדשות, לנתניהו יש רשימת מועמדים שיחליפו את ברוורמן.

יועץ ראש הממשלה לענייני הכנסת ואחד האנשים החזקים במשכן הוא נבו כץ, והוא נמצא ברשימה של נתניהו, עוד מועמד הוא לאיור קצב, אחיו של הנשיא לשעבר משה קצב ובכיר מאוד במפלגת הליכוד, מועמד נוסף משורות הליכוד שמועמד לתפקיד הוא איקי כהן.

מי ששימש כמ"מ נציב שירות המדינה והמינוי עורר סערה - רואי כחלון, שכיום משמש כראש המטה למאבק בפשיעה בחברה הערבית. מועמד נוסף שגם נחשב למקורב מאוד לנתניהו - הוא יוסי פוקס שמכהן כיום כמזכיר הממשלה.

כזכור, ברוורמן שצמוד לראש הממשלה כבר שנים רבות, יחליף את סגנית השרה לשעבר מטעם הליכוד ציפי חוטובלי ויכהן כשגריר ישראל בלונדון.

השגרירה הנוכחית חוטובלי, תסיים את כהונתה הארוכה בבירת הממלכה המאוחדת אחרי החגים, ואז צפוי ברוורמן להחליף אותה וחוטובלי תחזור ארצה עם משפחתה, אחרי חמש שנים.