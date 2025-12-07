סיכום תחקיר בראשות מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר פורסם היום (ראשון) בנושא אירוע חריגה מנהלים בבית הספר לטיסה.

לפי הודעת דובר צה"ל שפורסמה הערב, בסוף השבוע האחרון התרחש בבית הספר לטיסה אירוע חמור וחריג בתחום המשמעת, הנורמות והערכים המצופים מחניכי קורס טיס. לפי הדיווחים מפי גורמים רשמיים, מספר חניכים שתו אלכוהול בניגוד לנהלים והכניסו גורמים לא מסווגים לבית המלון.

לפי ההודעה, ביום חמישי האחרון סיימו צוערי קורס טיס שבוע עצים שכלל מאמץ פיזי משמעותי ומבחנים מורכבים. בהתאם לנהלים, בסיום השבוע נדרשו הצוערים לשהות במקום מרוכז ומבודד לצורך עיבוד ומנוחה.

במהלך סוף השבוע פעלו מספר צוערים בניגוד לנהלים שהוגדרו להם, ביצעו עבירות משמעת והפרו הנחיות ביטחון מידע. עם היוודע האירוע הורה מפקד בית הספר לטיסה על פתיחת תחקיר מקיף.

בתחקיר עלה כי היו חריגות רבות מן הנהלים במהלך אותו סוף שבוע. בהתאם לכך כלל המעורבים, צוערים ואנשי סגל, טופלו באופן פיקודי ומשמעתי.

מפקד חיל האוויר ציין לחיוב את הטיפול המיידי והמקצועי של מפקד בית הספר לטיסה, והדגיש כי על אף העומס המבצעי והלחימה הרציפה בשנים האחרונות, לא ייתנו הקלות בסוגיות ערכיות המהוות יסוד לערכי החיל. בנוסף, מפקד חיל האוויר הנחה לחזק את דמות המפקד בכלל מסגרות ההכשרה, על בסיס ערכי צה״ל.

"נדגיש כי אין חשש לפגיעה עתידית בכשירות המבצעית של חיל האוויר", הודיע צה"ל.

לפי ההודעה, בהתאם למסקנות התחקיר ולחומרת העבירות, 15 צוערים קיבלו ימי מחבוש, שאר הצוערים המעורבים יטופלו באופן פיקודי בהמשך.

מפקד אחד מהסגל הפיקודי יובא לדיון בפני ראש להק כוח אדם לצורך בחינת המשך תפקידו.