אירוע חריג התרחש בסוף השבוע בחיל האוויר, כאשר מספר צוערים בקורס טייס שעתידים לסיים את הכשרתם בסוף החודש הקרוב, הפרו את הנהלים באופן חמור | לפי הדיווחים, מספר צוערים שתו אלכוהול והכניסו חברים לא מסווגים לבית המלון - למרות האיסור החמור וחשש לביטחון מידע | מספר צוערים נשלחו לכלא, אחרים יקבלו עונשים משמעתיים, גם מפקד אחד הודח (צבא)
חייל חרדי בוגר ישיבה ליטאית התקבל לקורס הטיס היוקרתי של צה"ל, כך נחשף בחדשות 2. החרדי הקודם שנכנס לקורס - חסיד חב"ד, נשר ממנו לאחר תקופה ולא שירת דרך מסלול שילוב חרדים. "אם הוא יסיים את הקורס זה יהיה חסר תקדים, זו תהיה פעם ראשונה שחרדי מסיים את הקורס" צוטט חייל (חדשות)
חיל האוויר פרסם אמש, נתונים על מסיימי קורס הטייס החדש. כמעט ואין בו דתיים אבל 16 אחוז מהטייסים החדשים מגדירים עצמם "מסורתיים". מאין באו? מה עושים ההורים? כמה באמת סיימו בגרות ראלית? ומה הם בחרו ללמוד בקורס? כל הנתונים הרלבנטיים על קורס הטיס (חדשות)