לא מתרומם: מסוק סיוע נבלע בבוץ, והביך את חיל האוויר ההודי

במהלך מבצע סיוע הומניטרי בדרום סרי לנקה, מסוק תובלה הודי נבלע בבוץ סמוך לעיירה מוכת השיטפונות | אזרחים מקומיים מיהרו להירתם למאמץ החילוץ אך לא הצליחו לסייע (חדשות בעולם)

המסוק ההודי תקוע (צילום: רשתות חברתיות )

בעיצומה של משימת סיוע הומניטרי רב-לאומית, נרשמה תקרית מביכה בדרום סרי לנקה: מסוק תובלה בינוני מסוג Mi-17 של חיל האוויר ההודי נבלע בבוץ סמוך לעיירה מוכת השיטפונות מטארה.

הדרמה החלה כאשר צוות המסוק, שנשא ציוד סיוע, נחת בטעות במיקום שלא נסקר מראש. מה שנראה כקרקע מוצקה התגלה עד מהרה כבוץ ספוג מים שהוסתר מתחת לצמחייה. תוך דקות ספורות, המסוק שקע עד לגובה צירי הגלגלים . למרבה המזל, לא דווח על נפגעים בקרב אנשי הצוות או הנוסעים.

מסוק ה-Mi-17 הוא מסוק תובלה בינוני שמהווה עמוד תווך בפעולות ההומניטריות של חיל האוויר ההודי. מקוסים אלו, יחד עם מטוסי תובלה מדגם C-130J, פרוסים כעת במסגרת "מבצע קרונה" לתמיכה בתגובת סרי לנקה לשיטפונות.

התקרית, שהתרחשה בזמן פעולות חלוקת סיוע לנפגעי השיטפונות, עוררה תשומת לב לאתגרים הטמונים בהפעלת כלי טיס באזורי אסון, שם אזורי הנחיתה מאולתרים ולעתים קרובות חסרי סיור מקדים ראוי.

מבצע חילוץ מיידי יצא לדרך בסיוע חיל האוויר של סרי לנקה. צוותי הנדסה נאלצו להניח משטחי מתכת וחצץ כדי לבנות בסיס קשיח זמני לפני ניסיון החילוץ. רק בשעות הערב המאוחרות של יום חמישי חולץ המסוק מהבוץ. הרשויות ההודיות מיהרו להדגיש כי האירוע גרם ל"שיבוש מינימלי" בלבד למאמץ הסיוע הכולל.

תיעוד דרמטי בדובאי: מטוס קרב הודי התרסק במהלך מפגן – הטייס נהרג (צילום: רשתות חברתיות )

כזכור, זו אינה ההצלחה המרשימה היחידה של חיל האוויר ההודי בשבועות האחרונים: רק לפני כמה שבועות התרסק מטוס קרב HAL Tejas במהלך מופע אווירי בדובאי והטייס נהרג במקום.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

