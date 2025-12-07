המתקפה (המוצדקת!) של ש"ס נגד הטרמינולוגיה של מתנגדי חוק הגיוס עוררה מעט חיוכים בשל הטרמינולוגיה בה בחרו עורכי ביטאון המפלגה "הדרך" שכינו את המתנגדים הבוטים יותר כ"דתן ואבירם של דורנו". הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הכתובת מרוחה על הקיר

ציוץ "שגרתי" של העיתונאי חיים לוינסון, שבדרכו הסרקסטית מעיר על תופעת ה"אפס זהירות בדרכים" שכבשה את בני ברק בשנים האחרונות, התכתבה להפליא עם התיעוד הדרמטי מדריסת הילד בחניון במתחם גינות דוד בעיר - אירוע שהתרחש שעות ספורות לאחר הציוץ. אולי הגיע הזמן שהגורמים הרלוונטיים יקחו אחריות?

קידוש שם שמים

אלפים רבים השתתפו בכינוס נגד פגעי הטכנולוגיה שיזם המשפיע החסידי הגאון רבי צבי מאיר זילברברג. האלפים שהתכנסו בהיכל בית המדרש הגדול והמפואר של חסידות ויז'ניץ בבני ברק - יצאו משם עם קבלות מחזקות לעתיד. כל הפרטים והתיעודים המרהיבים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מתקפה חריפה נגד "השיטה הקדושה"

בעקבות מקרי האלימות וההקצנה בויז'ניץ מרכז, לקראת י"ב שבט - ראש השנה לחסידות ויז'ניץ מרכז שיצויינו השנה בעיר אילת, נשמעו השבוע דברי מחאה חריפים מצד אדמו"רים ורבנים מבית ויז'ניץ. האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע יצא במחאה חריפה במיוחד נגד חסידי ויז'ניץ מרכז ונגד מה שכינה "שיטת השוואנצנעס". דבריו מהווים המשך לדברים דומים שנשא האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שומרים הפקד לעירך

ארבעה וחצי חודשים אחרי שהוגש נגדו כתב אישום: חיים רוטר, יושב ראש ארגון השומרים בבני ברק, שהואשם במעשים חמורים, מבקש שחרור למעצר בית. לפי הדיווח היום באתר Ynet, בית המשפט המחוזי בתל אביב בוחן את הבקשה. היום התקיים דיון בנושא, ודיון נוסף צפוי להתקיים בעוד כעשרים יום.