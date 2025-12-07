כיכר השבת
חדשות עם קנייטש

חיים לוינסון צודק! התיעוד המחריד מגינות דוד בבני ברק הוא עוד הוכחה קטנה • מעייריב

מי הם דתן ואבירם של דורנו? סיקור נרחב ממסע ההסברה של ש"ס | כתב אישום - אפס תרבות של זהירות בדרכים בבני ברק: הכתובת מרוחה על הקיר, ובענק | תועד במצלמות כשרות: סיקור נרחב מאירוע הענק נגד פגעי הטכנולוגיה | אדמו"רי ויז'ניץ יוצאים במתקפה חריפה נגד "השיטה הקדושה" שך ויז'נית מרכז - סיקור נרחב | התפתחות משמעותית בפרשיית יו"ר השומרים: האם רוטר ישוחרר למעצר בית? (מעייריב)

להיכן נעלם "המקוישש"

המתקפה (המוצדקת!) של נגד הטרמינולוגיה של מתנגדי עוררה מעט חיוכים בשל הטרמינולוגיה בה בחרו עורכי ביטאון המפלגה "הדרך" שכינו את המתנגדים הבוטים יותר כ"דתן ואבירם של דורנו". הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הכתובת מרוחה על הקיר

ציוץ "שגרתי" של העיתונאי חיים לוינסון, שבדרכו הסרקסטית מעיר על תופעת ה"אפס זהירות בדרכים" שכבשה את בשנים האחרונות, התכתבה להפליא עם התיעוד הדרמטי מדריסת הילד בחניון במתחם גינות דוד בעיר - אירוע שהתרחש שעות ספורות לאחר הציוץ. אולי הגיע הזמן שהגורמים הרלוונטיים יקחו אחריות?

קידוש שם שמים

אלפים רבים השתתפו בכינוס נגד פגעי הטכנולוגיה שיזם המשפיע החסידי הגאון רבי צבי מאיר זילברברג. האלפים שהתכנסו בהיכל בית המדרש הגדול והמפואר של חסידות ויז'ניץ בבני ברק - יצאו משם עם קבלות מחזקות לעתיד. כל הפרטים והתיעודים המרהיבים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מתקפה חריפה נגד "השיטה הקדושה"

בעקבות מקרי האלימות וההקצנה בויז'ניץ מרכז, לקראת י"ב שבט - ראש השנה לחסידות ויז'ניץ מרכז שיצויינו השנה בעיר אילת, נשמעו השבוע דברי מחאה חריפים מצד אדמו"רים ורבנים מבית ויז'ניץ. האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע יצא במחאה חריפה במיוחד נגד חסידי ויז'ניץ מרכז ונגד מה שכינה "שיטת השוואנצנעס". דבריו מהווים המשך לדברים דומים שנשא האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שומרים הפקד לעירך

ארבעה וחצי חודשים אחרי שהוגש נגדו כתב אישום: חיים רוטר, יושב ראש ארגון השומרים בבני ברק, שהואשם במעשים חמורים, מבקש שחרור למעצר בית. לפי הדיווח היום באתר Ynet, בית המשפט המחוזי בתל אביב בוחן את הבקשה. היום התקיים דיון בנושא, ודיון נוסף צפוי להתקיים בעוד כעשרים יום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעייריב:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר