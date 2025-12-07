האדמו"רים מויז'ניץ קיימישע, ירושלים, והדיין החיד"א וייס ( צילום: ארכיון 'כיכר השבת' )

העתירו בתפילות לרפואת המשפיע הרב צבי הירש טוסיג, מחשובי תושבי העיר אשדוד, מגדולי משפיעי חצה"ק ברסלב, ובנו של זקן המשפיעים החסידים הגה"צ רבי אהרן טוסיג, לאחר שהובהל אמש שוב לבית החולים בעקבות החמרה במצבו.

בעקבות מקרי האלימות וההקצנה בויז'ניץ מרכז, לקראת יומם הגדול י"ב שבט שיציינו השנה בעיר אילת, אנשים, נשים וטף, נשמעו השבוע דברי מחאה חריפים מצד אדמו"רים ורבנים מבית ויז'ניץ. האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע יצא במחאה חריפה במיוחד נגד חסידי ויז'ניץ מרכז ונגד מה שכינה "שיטת השוואנצנעס", בדברות קודש שנשא בסיום סעודה שלישית השבוע במרכז החסידות בקיימישע.

הרבי התייחס בחריפות למעשים והביע דאגה עמוקה מהדרך בה "מפרידים משפחות", ותיאר את התופעה כדומה, לדבריו, ל"נאצים" – בכך שהם גורמים לנתק בין הורים לילדיהם.

הרבי הוסיף ומתח ביקורת על השיטה הרואה, לדעתו, "אמונה באדמו"ר" כמצווה יחידה ועיקרית, בדומה לאלו שאמרו שעיקר המצווה היא מגורים בארץ ישראל תוך זניחת שאר המצוות. לטענתו, אצל החסידים המקצינים, שאר דיני בין אדם לחברו – שהם רוב מצוות התורה, אינם מקוימים כראוי.

הרבי התריע וציין כי יש הטוענים שם כי אם האדמו"ר יצווה לאכול בשר חזיר, הם ישמחו לקיים ולאכול לתאבון, והביע תמיהה האם אדם זה לא היה מוכן "להישחט בעצמו" אם האדמו"ר היה מורה על כך.

לגבי הניתוק מהורים שאינם הולכים בדרכו של האדמו"ר, ציין האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע כי "לא מצאנו בשום מקום בתורה" שמנתקים קשר עם האב במקרה כזה. אמנם מכבדים את הרב שרוב חכמתו ממנו לפני האב, אך אין ניתוק קשר מוחלט. הוא הוסיף בסיום דבריו כי הוא מקווה שכל המעשים נובעים מ"טעות", ושיחזרו בהם בתשובה שלימה.

דברי המחאה מצטרפים למחאה קודמת שנשא אחיו, האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, בשמחת שבע ברכות משותף בנוכחות אחיו האדמו"רים מויז'ניץ מונסי וויז'ניץ לונדון. גם שם יצא האדמו"ר מירושלים נגד הנהגתם הנוזלת של חסידי ויז'ניץ מרכז הנוגדת את דרכם המקובלת של אדמו"רי החסידות לדורותיהם, והביע תקווה שאחיו וגדולי ישראל נוספים יצטרפו למחאה.

עוד ציין האדמו"ר, כי הגה"צ רבי חיים יוסף דוד וייס, גאב"ד סאטמר אנטווערפן, אשר פועל במישור ההלכתי והמשפטי נגד חסידות ויז'ניץ מרכז, מסר כי אינו חושש מהאיומים על חייו, כיוון שהוא מרגיש שמדובר ב"מלחמת מצווה לשם שמים", לאחר שזכה בעבר לפרק את פעילות "כת לב טהור" הקיצונית.

בתוך כך, בימים אלו מתכוננים חסידי ויז'ניץ מרכז לימי עיון ושבת בצל האדמו"ר, שיתקיימו בימים הסמוכים לי"ב שבט, ושב"ק פרשת בשלח בעיר אילת.

לקראת הימים האלו, צפויים להגיע לאילת מאות אנשים נשים וטף מכל רחבי העולם, במהלך הימים ידרבן האדמו"ר את הציבור ויעוררם להידבק באורחותיו ובשיטת החסידות.