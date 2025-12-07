כינוס מועצת גדולי התורה במושב אורה ( צילום: שוקי לרר )

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל צפויה להתכנס השבוע לאסיפת חירום, כך נודע. הכינוס הדרמטי מגיע כתגובה ישירה למתווה הגיוס של ביסמוט, אשר מעורר סערה גדולה בעולם התורה ודורש הכרעה עקרונית מגבוה.

המזכיר של מועצת גדולי התורה, הרה"ג ר' יעקב ולצר, עושה בימים אלו דרכו בין בתי גדולי ישראל במטרה לתאם את הגעתם והשתתפותם באסיפה. הכינוס צפוי להתקיים, ככל הנראה, בבית האכסניה של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה. בצעד הנחשב לנדיר וחריג במיוחד, נודע כי לאסיפה יצטרפו גם ראשי ישיבות ספרדים בולטים ורבנים בכירים. בין המשתתפים: ראשי הישיבות הגאון רבי משה צדקה, הגאון רבי בן ציון מוצפי, הגאון רבי צבי בוארון, לצד עוד רבנים בכירים. השתתפותם המשותפת של מנהיגי הזרם החסידי לצד גדולי תורה ספרדים באסיפה מכרעת בנושא הגיוס מעידה על חומרת השעה ועל ההסכמה הרחבה בצורך להתייצב נגד המתווה. הכינוס הנוכחי מגיע כחצי שנה לאחר הפעם האחרונה בה התכנסו חברי המועצת במושב אורה, בחודש סיון האחרון. אותו כינוס נחתם בהחלטה חד משמעית על פרישה מהממשלה.

ישיבת מועצת גדולי התורה במושב אורה ( צילום: שוקי לרר )

במכתב החריף ששיגרו אז, הבהירו גדולי התורה את עמדתם: "אין ראוי יותר לשבת בממשלה הנותנת יד לרדיפת עולם התורה והפרה של סיכומים."

ההודעה דאז אף דרשה מנציגי אגודת ישראל: "על נציגי אגודת ישראל לפרוש מהקואליציה ולהתפטר מתפקידיהם בכנסת ובממשלה."

נראה כי גם הפעם, הנושא הבוער של הגיוס ו"רדיפת עולם התורה" עשוי לטלטל שוב את המערכת הפוליטית ולדחוף את נציגי יהדות התורה לקבל החלטות קיצוניות בנוגע להמשך ישיבתם בקואליציה. כל העיניים נשואות למושב אורה השבוע, בציפייה להכרעה שתשנה את פני המפה הפוליטית.