אנשי פלג הרצ"פניקים ב'פלג הירושלמי', תלמידיו של הגאון רבי צבי פרידמן, מתכננים לצאת היום (שני) אחר-הצהריים להפגנת מחאה באזור בני ברק בעקבות מעצר בן הישיבה.

לקראת ההפגנה, המשטרה מודיעה על היערכות לחסימת כבישים, לקראת השעה 16:00 אחר-הצהריים.

הכבישים שייחסמו:

כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות ב-2 הכיוונים.

היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק.

במשטרה מציינים כי "שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת - יש להימנע מהגעה למקומות אלו".

באשר לעצם ההפגנה, אומרים במשטרה כי "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק , יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".