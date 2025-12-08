כיכר השבת
כל הפרטים

המשטרה נערכת להפגנת הרצ"פניקים באזור בני ברק | אלו הכבישים שיחסמו

לקראת הפגנת פלג הרצ"פניקים ב'פלג הירושלמי' בעקבות מעצר בן ישיבה, שתערך היום באזור בני ברק, המשטרה נערכת לחסימת כבישים | כל הפרטים (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

אנשי פלג הרצ"פניקים ב'פלג הירושלמי', תלמידיו של הגאון רבי צבי פרידמן, מתכננים לצאת היום (שני) אחר-הצהריים להפגנת מחאה באזור בעקבות מעצר בן הישיבה.

לקראת ההפגנה, מודיעה על היערכות לחסימת כבישים, לקראת השעה 16:00 אחר-הצהריים.

הכבישים שייחסמו:

  • כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות ב-2 הכיוונים.
  • היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק.

במשטרה מציינים כי "שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת - יש להימנע מהגעה למקומות אלו".

באשר לעצם ההפגנה, אומרים במשטרה כי "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק , יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר