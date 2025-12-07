7 מיליארד דולר נמחקו: המשבר החמור שחונק את איראן; זו הסיבה

חמינאי באיראן ( צילום: רשמי )

היכולת של איראן להתייצב כלכלית ולממן ייבוא של מוצרים חיוניים נמצאת בנסיגה חדה. כך חשף ג'אבר קוצ'אקינז'אד, חבר ועדת התקציב והכספים בפרלמנט האיראני (המג'לס).

הנתונים שהוצגו מדאיגים את תמרת המשטר ומעידים על החרפת המצוקה הכלכלית: המדינה הצליחה להקצות השנה רק כ-11 מיליארד דולר לייבוא בסיסי, לעומת סכום של 18 מיליארד דולר שהוקצה בשנה שקדמה לה. זוהי ירידה של כ-40% בהיקף המטבע הזמין לרכישת סחורות קריטיות. לפי דיווח שהופיע באתר איראן אינטרנשיונל, אף שהממשלה טוענת למכירות נפט גבוהות לסין, חלק ניכר מהתמורה אינו שב לקופה הציבורית ככספים זמינים. הדבר נובע ממנגנוני תשלום מורכבים וכן מהנחות גבוהות הניתנות לקונים בשל הצורך לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות. הבעיה המבנית: גירעון, אינפלציה ומערכת מנופחת כלכלנים איראנים מזהירים כי המשבר מחריף בשל בעיות מבניות ארוכות שנים. המערכת הכלכלית סובלת מגירעון תקציבי כרוני, אינפלציה גבוהה ומערכת אדמיניסטרטיבית ממשלתית מנופחת וחסרת יעילות. הכלכלן מהדי פזוקי צוטט בתחנת הטלוויזיה בשפה הפרסית, כשהוא מותח ביקורת חריפה: "הוצאות ממשלתיות חסרות שליטה ומנגנונים חופפים מבזבזים משאבים לאומיים ומחריפים את האינפלציה." פזוקי הוסיף כי ללא משמעת תקציבית ורפורמות עומק, אין סיכוי ממשי לייצב את הכלכלה.

יעד צמיחה בלתי אפשרי וסנקציות חדשות

על פי ההערכות בשטח, מצבה של איראן צפוי להידרדר עוד יותר בשנה הקרובה, במיוחד לנוכח כניסתן לתוקף של סנקציות מחודשות מצד מדינות אירופה במסגרת מנגנוני האו"ם.

הכלכלן מורטזה אפגא מטיל ספק רב ביעדים הרשמיים שהציבה הממשלה: הוא מזהיר כי היעד הרשמי לצמיחה של 8 אחוזים אינו ריאלי. לדברי אפגא, "מדובר ביעד שאי אפשר להשיג, אפילו בתנאים אופטימיים וללא מלחמות וסנקציות."

חבר הפרלמנט קוצ'אקינז'אד אישר כי הדוחות החודשיים של האוצר מצביעים על ירידה מתמשכת בהכנסות הנפט. חוסר הוודאות הנתונים המסווגים מקשה על תכנון הזרמות מטבע זר ומעמיק את החשש לעתיד הכלכלי של הרפובליקה האיסלאמית.

בתוך זה, הקהילה היהודית הפעילה באיראן עשויה למצוא את עצמה במדינה הנאבקת על קיומה ושרידותה הכלכלית בעקבות המשבר המצטרף לשורה ארוכה של בעיות כמו הבצורת

עם זאת, פרשנים מזכירים כי דווקא המציאות הכלכלית המאיימת הזו, עלולה בסופו של דבר לשבש את שיקול הדעת של ראשי הממשל ולהוביל את טהרן לעימות ביטחוני נוסף מול ארה"ב וישראל.