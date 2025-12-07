כיכר השבת
כִִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה

הגרי"ד טורצ'ין הופיע בביתר, והמלמדים פצחו בריקוד סוער 

מעמד רב רושם נערך בביתר עילית לכבודם של תלמידי תלמוד תורה 'נהלך ברגש', אשר נבחנו בהצלחה מרובה על מסכת 'בבא קמא' בעל פה | שיא המעמד נרשם עם הופעתו הכבודה של הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין, שהגיע לשאת דברי חיזוק בפני התלמידים (חרדים)

מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)

שבוע שעבר נערך מעמד 'כבוד התורה' מרומם ומרגש בביתר עילית, לכבודם של תלמידי תלמוד תורה 'נהלך ברגש', שסיימו את לימודם המעמיק ונבחנו על מסכת בבא קמא כולה בעל פה. המעמד נערך סביב שולחנות ערוכים כל טוב לכבוד התלמידים המצטיינים.

בשיאו של הערב הופיע בהדרו הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין, ממנהיגי היישוב הישן בירושלים.

הגרי"ד טורצ'ין נשא דברי תורה ואמרות קודש בפני התלמידים, בדבריו שיבח את מסירותם ואת עמלם, והדגיש את החשיבות העצומה של שינון התורה הקדושה בעל פה.

בסיומו של החלק המרכזי, התלמידים והמלמדים פרצו בריקודים סוערים ושמחים, מתוך שמחת התורה וההישגים המרשימים.

לאחר הריקודים קיבלו ילדי החמד מתנות יקרות ערך כמנחת שי וכאות הוקרה על התמדתם ועמלם הרב בלימוד.

מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
הגרי"ד טורצ'ין במעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
הגרי"ד טורצ'ין במעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
הגרי"ד טורצ'ין במעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
הגרי"ד טורצ'ין במעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
הגרי"ד טורצ'ין במעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
הגרי"ד טורצ'ין במעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)
מעמד כבוד התורה בת"ת 'נהלך ברגש' בביתר (צילום: שמואל דריי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

כִִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה

|

במעמד רבנים

|

הציף גל של שמחה

|

לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל עַל נִסֶּיךָ 

|

הצוואה החריגה אושרה

||
1

היסטוריה ואקטואליה

|

בצל גזירת גיוס בני הישיבות

|

הסיפור, ההלכות וההידורים

||
6

מקרה שני - רק הבוקר

||
6

תפארת זקנים

|

לא התעורר משנתו

||
4

אחרי פסק הבוררות

||
4

זעם בלתי נתפס

||
18

"מנצחים על מדורת ההסתה"

||
33

במצב קשה

||
6

אחרי 14 שנה

||
25

נס גדול היה פה

||
21
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר