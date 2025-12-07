הגרי"ד טורצ'ין הופיע בביתר, והמלמדים פצחו בריקוד סוער 

שבוע שעבר נערך מעמד 'כבוד התורה' מרומם ומרגש בביתר עילית, לכבודם של תלמידי תלמוד תורה 'נהלך ברגש', שסיימו את לימודם המעמיק ונבחנו על מסכת בבא קמא כולה בעל פה. המעמד נערך סביב שולחנות ערוכים כל טוב לכבוד התלמידים המצטיינים.

בשיאו של הערב הופיע בהדרו הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין, ממנהיגי היישוב הישן בירושלים. הגרי"ד טורצ'ין נשא דברי תורה ואמרות קודש בפני התלמידים, בדבריו שיבח את מסירותם ואת עמלם, והדגיש את החשיבות העצומה של שינון התורה הקדושה בעל פה. בסיומו של החלק המרכזי, התלמידים והמלמדים פרצו בריקודים סוערים ושמחים, מתוך שמחת התורה וההישגים המרשימים. לאחר הריקודים קיבלו ילדי החמד מתנות יקרות ערך כמנחת שי וכאות הוקרה על התמדתם ועמלם הרב בלימוד.