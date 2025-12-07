כיכר השבת
תצטיידו בהתאם

אוהבים חורף? הוא מגיע בענק | התחזית החריגה לשבוע הקרוב 

באיחור ניכר, החורף מגיע לאזורנו - בתקווה שאף יישאר | בימים הקרובים צפוי לנו המשך שבוע סוער במיוחד, בתקווה שימלא את החסר אחרי חודשים חמים ויבשים באופן קיצוני | זו התחזית לשבוע הקרוב (חדשות) 

החרמון (צילום: אתר החרמון)

ישראל עומדת בפני מערכת חורפית משמעותית, ועל פי תחזיתו של החזאי צחי וקסמן, היא צפויה להגיע לשיאה במזג אוויר סוער וקיצוני במיוחד בין יום רביעי ליום שישי. המערכת נובעת משקע ברומטרי שינוע דרומה לעבר חופי הארץ.

השינוי המרכזי צפוי להתרחש החל מיום רביעי (10.12) ועד יום שישי (12.12). בימים אלו ישררו תנאי מזג אוויר גשומים וסוערים, עם גשמים חזקים שיפקדו את אזורי הארץ, מהצפון ועד הנגב, מלווים בסופות רעמים וברד. תנאי הרוח יהיו קשים, כאשר רוחות חזקות ינשבו בכל האזורים.

החזאי מזהיר כי בערי החוף והשפלה צפויות לרדת כמויות גשם חריגות, הנעות בין 100 ל-200 מ"מ. לאור עוצמה זו, קיים חשש כבד להצפות נרחבות ולשיטפונות. בנוסף, שלג יירד במרומי החרמון וכתר החרמון לאורך כל ימי השיא של המערכת.

המערכת תחל להתפתח כבר מחר, ביום שני, כאשר רוחות ערות ינשבו ובצפון הארץ יירדו גשמים לפרקים, לעיתים מלווים בסופות רעמים בודדות. בשעות הערב והלילה צפוי גשם מקומי להתפשט גם למרכז הארץ ולצפון הנגב. ביתר האזורים ביום שני יהיה מעונן חלקית ויבש.

ביום שלישי (09.12) צפוי מזג האוויר להיות מעונן חלקית עם גשמים מקומיים וסופות רעמים. חשש לשיטפונות קיים כבר בנחלי המזרח והדרום, ובמרומי החרמון ימשיך לרדת שלג.

כאמור, שיא המערכת תהיה בין רביעי ליום שישי, אז צפויות הצפות באזורים נרחבים, בדגש על ערי החוף והשפלה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר