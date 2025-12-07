אוהבים חורף? הוא מגיע בענק | התחזית החריגה לשבוע הקרוב 

ישראל עומדת בפני מערכת חורפית משמעותית, ועל פי תחזיתו של החזאי צחי וקסמן, היא צפויה להגיע לשיאה במזג אוויר סוער וקיצוני במיוחד בין יום רביעי ליום שישי. המערכת נובעת משקע ברומטרי שינוע דרומה לעבר חופי הארץ.

השינוי המרכזי צפוי להתרחש החל מיום רביעי (10.12) ועד יום שישי (12.12). בימים אלו ישררו תנאי מזג אוויר גשומים וסוערים, עם גשמים חזקים שיפקדו את אזורי הארץ, מהצפון ועד הנגב, מלווים בסופות רעמים וברד. תנאי הרוח יהיו קשים, כאשר רוחות חזקות ינשבו בכל האזורים.

החזאי מזהיר כי בערי החוף והשפלה צפויות לרדת כמויות גשם חריגות, הנעות בין 100 ל-200 מ"מ. לאור עוצמה זו, קיים חשש כבד להצפות נרחבות ולשיטפונות. בנוסף, שלג יירד במרומי החרמון וכתר החרמון לאורך כל ימי השיא של המערכת.

המערכת תחל להתפתח כבר מחר, ביום שני, כאשר רוחות ערות ינשבו ובצפון הארץ יירדו גשמים לפרקים, לעיתים מלווים בסופות רעמים בודדות. בשעות הערב והלילה צפוי גשם מקומי להתפשט גם למרכז הארץ ולצפון הנגב. ביתר האזורים ביום שני יהיה מעונן חלקית ויבש.

ביום שלישי (09.12) צפוי מזג האוויר להיות מעונן חלקית עם גשמים מקומיים וסופות רעמים. חשש לשיטפונות קיים כבר בנחלי המזרח והדרום, ובמרומי החרמון ימשיך לרדת שלג.

כאמור, שיא המערכת תהיה בין רביעי ליום שישי, אז צפויות הצפות באזורים נרחבים, בדגש על ערי החוף והשפלה.