שנייה מחיסול: הקלטה דרמטית חושפת את הדרך בה ניצל מוג'תבא חמינאי

המנהיג החדש של איראן, מוג’תבא חמינאי, ניצל ברגע האחרון מהתקיפה בה נהרג אביו | בהקלטה שנחשפה נאמר בפירוש כי מוג'תבא נפצע ברגלו בעוד אשתו, בנו וגיסו נהרגו (בעולם)

4תגובות
מימין מוג'תבא חמינאי, משמאל הבניין בו חוסל אביו עלי (צילום: Tasnim News Agency)

המנהיג החדש של , מוג’תבא חמינאי, ניצל ברגע האחרון מתקיפה שבה נהרג אביו ורבים נוספים, כך לפי דיווח שהופיע בטלגרף הבריטי.

האירוע התרחש ב‑28 בפברואר, כאשר טילים ישראלים פגעו במתחם שבו שהו בכירים איראניים והרגו את אביו עלי חמינאי. על פי ההקלטה שהודלפה והגיעה לידיו של העיתון, מוג’תבא יצא מהבית אל הגן שבביתו דקות ספורות לפני הפגיעה, מה שהציל את חייו. באותה התקיפה נהרגו אשתו ובנו, והוא עצמו נפצע קל ברגלו.

ההקלטה כוללת תיאור מפורט של האירוע, ובו נשמע בכיר איראני מסביר כיצד החלטה פשוטה של יציאה מהבית בזמן המדויק אפשרה את ההישרדות של מוג’תבא.

מזהר חוסייני, ראש מערך הפרוטוקול בלשכתו של המנהיג המחוסל עלי חמינאי, נשמע אומר בהקלטה: "מוג'תבא יצא לחצר כדי לעשות משהו ואז חזר. הוא היה בחוץ ובדיוק עלה במדרגות כשפגעו בבניין עם טיל. אשתו, הגברת חדאד, נהרגה במקום".

בהקלטה נשמע חוסייני חושף כי מוג'תבא חמינאי נפצע ברגלו בעוד אשתו, בנו וגיסו נהרגו. נאמר בה כי גופתו של מוחמד שיראזי, ראש הלשכה הצבאית של חמינאי, "רוסקה לחתיכות", וכי רק "קילוגרמים בודדים של בשר" נותרו ממנו כדי לזהותו.

המנהיג העליון החדש לא נראה בציבור מאז תחילת המלחמה, והמסר היחיד שהועבר ממנו היה הודעה כתובה שהוקראה בטלוויזיה האיראנית.

4
ארדפה איבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
שמואל ב פרק כב פסוק לח
3
שנייה אחת הצילה חיים אבל כל ראשי טרור כל מחבלים ומפקדים מרגישים את עוצמת התגובה
איתמר
2
מוג’תבא חי אחרים מתו כל מי שמאיים על ישראל ירגיש את המחיר האישי והקולקטיבי נשמיד את כל ראשי הטרור בלבנון ואיראן כל אחד מהם ירגיש את המכה עד הסוף
הלפרין
1
שנייה אחת חילצה חיים אבל מי שבוחר בדרך הטרור נגדנו ירגיש את ההרס המוחלט
עציון

כיכר השבת
