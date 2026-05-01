איראן העבירה הצעה מתוקנת לארה"ב; טראמפ תודרך על תקיפה מחודשת

המשא ומתן המורכב והעקיף בין ארצות הברית לאיראן במטרה לסיים את הלחימה במזרח התיכון ממשיך להתנהל תחת צל כבד של איומים צבאיים. על פי דיווחים וגורמים אזוריים המעורים בפרטים, איראן העבירה ביום חמישי לארצות הברית דרך ערוץ המתווכים הפקיסטנים את תגובתה הרשמית לתיקונים האחרונים שהציגה וושינגטון להסכם המסתמן.

למרות שטרם נחשפו פרטיה המדויקים של ההצעה האיראנית החדשה, ולא ברור אם אכן נרשם צמצום בפערים העמוקים בין הצדדים, עצם מסירת התגובה מהווה איתות ברור לכך שהמאמצים הדיפלומטיים להגיע להבנות עדיין נמשכים במלוא המרץ. המהלך זכה גם לאישור מצד התקשורת הממשלתית באיראן.

התפתחות זו מגיעה לאחר שבסוף השבוע האחרון הגישה איראן לארצות הברית הצעה לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז ולסיום המלחמה בתמורה לדחיית המשא ומתן על סוגיית תוכנית הגרעין לשלב מאוחר יותר.

בתגובה, שלח ביום שני שליח הבית הלבן, סטיב וויטקוף, רשימת תיקונים נגדית דרך המתווכים בפקיסטן. התיקונים האמריקניים מתמקדים בהחזרת סוגיית הגרעין ללב הטקסט של ההסכם.

אחד התיקונים המרכזיים שהציגה וושינגטון כלל דרישה נוקשה מאיראן להתחייב שלא לבצע כל פעילות במתקני הגרעין שלה שכבר הופצצו, ולהימנע מכל מגע או שימוש במלאי האורניום המועשר שברשותה, כל עוד המשא ומתן נמשך.

הנשיא דונלד טראמפ התייחס ביום חמישי לסבך המגעים כשאמר לעיתונאים בחדר הסגלגל כי האיראנים מעוניינים מאוד בהסכם. עם זאת, הוא הצביע על מכשול מרכזי: "יש לנו בעיה כי אף אחד לא יודע בוודאות מי הם המנהיגים. זה קצת בעיה".

הנשיא גם הבהיר כי הפרטים המדויקים על המתרחש בשיחות ידועים רק לו ולמספר מצומצם של אנשים קרובים.

במקביל לשיחות, ממשיך טראמפ לאכוף את המצור הימי על איראן ולא מסתיר את העובדה שהוא שוקל ברצינות לצאת לפעולה צבאית חדשה אם המגעים יעלו שרטון.

ואכן, המסלול הצבאי ממשיך להיבחן ברצינות מאחורי הקלעים. ביום חמישי כינס הנשיא טראמפ את צוות הביטחון הלאומי הבכיר שלו בחדר המצב בבית הלבן לדיון מעמיק בנושא המלחמה עם איראן.

בפגישה הדרמטית, שנמשכה כארבעים וחמש דקות, השתתפו בין היתר סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, שר החוץ מרקו רוביו, שר ההגנה פיט הגסת', ראש סוכנות הביון המרכזית (CIA) ג'ון רטקליף והשליח וויטקוף.

בכירים אמריקנים חשפו כי במהלך הפגישה, מפקד פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) האדמירל בראד קופר, יחד עם יושב ראש המטות המשולבים הגנרל דן קיין, הציגו בפני הנשיא וצוותו תוכניות מבצעיות חדשות ומפורטות לפעולה צבאית נגד איראן.

על פי גורמים שונים שצוטטו מוקדם יותר, צבא ארצות הברית הכין תוכנית הכוללת גל תקיפות קצר ועוצמתי, אשר יוכל להיות מופעל באופן מיידי אם הממשל יחליט כי המסלול הדיפלומטי מוצה.