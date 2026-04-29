שינוי דרמטי במבנה השלטון באיראן התגלה בימים האחרונים, כאשר מקורות פנימיים בהנהגה האיראנית מסרו כי הזרוע הצבאית של משמרות המהפכה נטלה לעצמה באופן מלא את סמכויות קבלת ההחלטות - הן הצבאיות והן הפוליטיות.

על פי הדיווח היום (רביעי) ב'רויטרס', המנהיג החדש שמונה לאחרונה יכול רק לאשרר החלטות שכבר התקבלו, מבלי שיש בידיו יכולת להוציא הנחיות עצמאיות.

המהפך החל לאחר חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי בפתח העימות עם ארצות הברית וישראל, והפציעה הקשה של בנו ויורשו מוג'תבא. על פי דיווח של סוכנות הידיעות "רויטרס", המצב הותיר את המדינה 'יתומה', ויצר חלל כוח שמילאו מפקדי משמרות המהפכה.

מנהיג בשם בלבד

מקורות המעורבים בדיונים הפנימיים במעגלי השלטון מסרו כי מוג'תבא חמינאי משמש כיום כדמות המעניקה לגיטימציה דתית בלבד להחלטות שמתקבלות על ידי הגנרלים. "הוא דמות של הסכמה ולא של פיקוד", ציינו גורמים המקורבים למעגלי השלטון. בשל פציעתו ומגבלות ביטחוניות, המנהיג החדש אינו מופיע בפומבי ומתקשר באמצעות הודעות מוקלטות בלבד.

מוקד הכוח עבר באופן רשמי למועצה העליונה לביטחון לאומי ולמפקד משמרות המהפכה, אחמד וחידי, המוגדר כדמות המרכזית בניהול המערכה הנוכחית. אהרון דייוויד מילר, מנהל משא ומתן אמריקאי לשעבר, הגדיר את המצב כמעבר מ"כוח א-לוהי לכוח קשיח". לדבריו, "עברנו מהשפעת אנשי הדת לשליטה ישירה של הצבא".

השלכות על המשא ומתן

השינוי במבנה השלטון משפיע גם על המגעים המדיניים מול ארצות הברית. על פי הדיווחים, הממסד הדתי נדחק מהכרעות אסטרטגיות, והמגעים המדיניים עם וושינגטון עוכבו. בכירים בממשל האמריקאי מעריכים כי המצב מקשה על התקדמות במשא ומתן, שכן מרכז הכוח עבר לידי גורמים צבאיים שפחות מעוניינים בפשרות.

כזכור, הנשיא טראמפ הורה להמשיך במצור הימי על איראן ודחה כל פשרה שלא תכלול השהית העשרת אורניום לתקופה של 20 שנה לפחות. ההצעה האיראנית שהוגשה התמקדה בעיקר בהיבטים כלכליים ולא נגעה לליבת המחלוקת - תוכנית הגרעין.