הרשויות בקובה דיווחו היום (שני) על הפסקת חשמל כללית במדינה המונה כ-11 מיליון תושבים, על רקע המשבר האנרגטי המעמיק.

קובה הטילה את האשמה על "סגר אנרגיה" אמריקאי, לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בינואר על הטלת מכסים על כל מדינה שמספקת או מוכרת לה נפט.

נשיא קובה, מיגל דיאז-קאנל, אמר ביום שישי כי האי לא קיבל משלוחי נפט במשך יותר משלושה חודשים וכי הוא פועל באמצעות אנרגיה סולארית, גז טבעי ומתקני כוח תרמיים. כמו כן, הממשלה נאלצה לדחות ניתוחים לעשרות אלפי אנשים.

משלוחי נפט קריטיים מוונצואלה למדינה הופסקו לאחר שארצות הברית פגעה במדינה הדרום-אמריקאית בתחילת ינואר ועצרה את נשיאה דאז, ניקולאס מדורו.

בעוד קובה מייצרת בעצמה 40% מהנפט שלה ומייצרת חשמל בעצמה, הכמות אינה מספיקה כדי לענות על הביקוש, כשהרשת החשמלית במדינה ממשיכה להתמוטט.

ביום שישי אישר דיאז-קאנל כי קובה מנהלת שיחות עם ממשלת ארצות הברית, בעוד שהבעיות ממשיכות להחמיר.

"קובה היא אומה כושלת. קובה גם רוצה לעשות עסקה, ואני חושב שבקרוב מאוד נעשה או עסקה או נעשה כל מה שנצטרך", כתב טראמפ אתמול ברשת החברתית שבבעלותו. לדבריו, "אנחנו מדברים עם קובה, אבל אנחנו נטפל קודם באיראן".