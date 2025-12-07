חילל את הקודש: צעיר בן 29 הואשם בונדליזם המחריד בבית הכנסת

ביזוי והשחתת בית הכנסת בקדימה צורן ( צילום: המשרד לשירותי דת )

יחידת התביעות במחוז מרכז במשטרת ישראל הגישה היום (ראשון) כתב אישום כנגד תושב אור יהודה, בעקבות האירוע המחריד של חילול בית הכנסת בקדימה לפני כשבוע.

הנאשם נעצר לפני כשבוע, במסגרת חקירה שנוהלה בתחנת שדות על האירוע המחריד. האירוע התרחש,כזכור, בבית הכנסת של העדה התימנית ביישוב קדימה צורן. הפורץ חילל את המקום וביצע מעשה ונדליזם וחילול קודש חמור במיוחד. המראות בתוך בית הכנסת היו קשים מנשוא: ספרי תורה הושלכו והושחתו. חומשים נקרעו לחתיכות ודפיהם פוזרו על הרצפה. כל תכולת בית הכנסת נופצה ונשברה. לפי עדי ראיה, ספרי תורה הושלכו בביזיון על הרצפה. סידורים וחומשים נקרעו לגזרים ודפיהם פוזרו לכל עבר. הרס שיטתי של כל תכולת בית הכנסת. שורד השבי חשף שפרצו לו לרכב וגנבו את הטלפון; זו הייתה התגובה שלו יאיר טוקר | 13:44 כאמור, בתום חקירה מואצת שניהלו חוקרי תחנת שדותף בשילוב כלל מערכי התחנה לרבות אמצעים טכנולוגיים ומודיעיניים, עצרו בלשי התחנה את החשוד - תושב אבן יהודה בן 29.

תיעוד המעשה המחריד בבית הכנסת ( צילום: חי רצאבי )

בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה הוארך מעצרו מעת לעת ובתום חקירתו הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים לצד בקשת אבחון גורמי הרפואה הרלוונטיים.

"משטרת ישראל רואה בחומרה מעשים הפוגעים בתחושת הבטחון וברגשות ציבור המתפללים וקניינו", נמסר מהמשטרה.

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס הגיב בזעזוע לאירוע לאחר התרחשותו: "מזועזע מחילול בית הכנסת בקדימה-צורן במהלך שבת קודש. המראות הנוראיים מלמדות כי עדיין ישנם אשר שנאה היא דרכם," מסר מלכיאלי.

הח"כ קרא לגורמי האכיפה "לאתר באופן מיידי את מבצעי החילול הנורא ולמצות איתם את הדין", וחיזק את מתפללי בית הכנסת לעדה התימנית: "עומד לימינם בכל מה שיידרש".

השחתת בית הכנסת ( צילום: דוברות המשרד לשירותי דת )

מתפללי בית הכנסת וחברי הקהילה הביעו הלם וכאב עמוק נוכח הפגיעה הקשה במקום שהיה לב ליבה של הפעילות הקהילתית והדתית ביישוב.הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והרב הראשי הגאון הרב קלמן מאיר בר, גינו בחריפות את חילול הקודש החמור שאירע בבית הכנסת בקדימה צורן.

"מחזה ספרי התורה וספרי הקודש המוטלים בביזיון על רצפת בית הכנסת הוא מראה קורע לב ופצע בלב העם היהודי. מדובר בחילול שאין דומה לו, החוצה כל קו אדום. האירוע המזעזע הזה מזכיר ימים אפלים שחשבנו שלא ישובו עוד במדינת ישראל," אמרו הרבנים הראשיים.

הרבנים קראו למשטרת ישראל ולגורמי האכיפה "לפעול בנחישות לאיתור הפושעים, להעמידם לדין במהירות ולמצות עמם את הדין במלוא חומרתו."