הבחירות יצאו לדרך ובגוש המרכז - שמאל, בודקים את אופציית הריצה המשותפת, במקביל לבדיקת האופציה של ריצה נפרדת כאשר כל הרשימות יציגו מסר אחיד: "רק לא נתניהו". בוז'י הרצוג וזהבה גלאון כבר התחייבו, שאול מופז בדרך להתחייב וכולם ממתינים לתשובות של יאיר לפיד וציפי לבני (חדשות, פוליטי)
יו"ר 'קדימה' ח"כ שאול מופז אומר הערב, כי אין לפסול בעתיד משא ומתן עם ארגון הטרור חמאס "אם ארגון חמאס ישנה דרכיו - אין לפסול משא ומתן עמו". דברי מופז מגיעים שעות לאחר דברי הנשיא לפיהם "אין כל פסול בדיבורים עם חמאס אם מקבלים מהם תשובה" (חדשות,בארץ)
ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) פנה לוועדת הבחירות בניסיון לפסול את הקמפיין של "קדימה", לפיו אברכים משתכרים כמעט פי עשרה מאשר חיילים, אך לא הצליח. השופט אליקים רובינשטיין החליט להשאיר על כנו את הקמפיין, ובמדור "אפעס" הציגו תשובה ראויה
יו"ר ועדת הבחירות החליט שלא לפסול את הקמפיין של מפלגת 'קדימה' נגד האברכים, בטענה כי הוא בגדר השיח הציבורי הלגיטימי. בהחלטתו, כתב השופט רובינשטיין כי "סוגית שירותם של אברכים בצה"ל היא סוגיה ציבורית מן המעלה הראשונה. סבורני, כי קריאה להשוואת תנאיהם של חיילים בצבא לתנאיהם של אברכים מצויה בגדרו של השיח הציבורי הלגיטימי, והיא איננה הסתה נגד יהודים חרדים. היא בוודאי אינה אנטישמית" (פוליטי)
קדימה תוקפת את ח"כ ישראל אייכלר בגין בקשתו לשלול את 'קמפיין האברכים' של קדימה, בתנועה בקשו לדחות את בקשת אייכלר, ואמרו, כי קמפיין המפלגה אינו גזעני: "חה"כ אייכלר מבקש להגביל בצורה קשה ביותר ובלתי מידתית את חופש הביטוי, תוך שהוא מכנה את תעמולה הבחירות של קדימה אנטישמית. (חדשות, פוליטי)
בעקבות הקמפיין של 'קדימה' נגד האברכים, אותו מגדיר ח"כ ישראל איכלר מ'יהדות התורה' כ"מסע ההסתה", הוא מביע חשש שחייל צה"ל עלול בסופו של דבר לירות באברך. אתמול, פנה אייכלר ליו"ר ועדת הבחירות, השופט אליקים רובינשטיין, בדרישה לפסול את הקמפיין (חדשות)
קמפיין נגד החרדים: מפלגת 'קדימה' השיקה היום (רביעי) את קמפיין הבחירות הרשמי שלה, במרכזו סוגיית השוויון בנטל. אחד השלטים קורא - "לשלם לחיילים כמו לאברכים", לצד השוואה בין משכורתו כביכול של אברך למשכורת של חייל. הקמפיין יתמקד גם בעברו הביטחוני של שאול מופז (חדשות, פוליטי)