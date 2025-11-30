שבוע אחרי הוונדליזם: נעצר חשוד בהשחתת בית הכנסת בקדימה

ביזוי והשחתת בית הכנסת בקדימה צורן ( צילום: המשרד לשירותי דת )

שבוע בדיוק אחרי הזעזוע הכבד שפקד את היישוב קדימה-צורן, כשאלמוני פרץ לבית הכנסת של העדה התימנית והחריב את המקום במעשה ונדליזם וחילול קודש חמור במיוחד, המשטרה עצרה חשוד במעשה.

המשטרה עדכנה הבוקר (ראשון) כי שוטרי תחנת שדות פתחו בחקירה מואצת לפני כשבוע עם קבלת דיווח בדבר גרימת ונדליזם והשחתת ספרי קודש בבית כנסת בקדימה. בתום חקירה מואצת שניהלו חוקרי תחנת שדות בשילוב כלל מערכי התחנה לרבות אמצעים טכנולוגיים ומודיעיניים, עצרו אמש בלשי התחנה את החשוד - תושב אבן יהודה בן 29. עוד נמסר כי "בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, בכוונת המשטרה להביא את החשוד לדיון בבימ"ש בבקשה להאריך את מעצרו".

תיעוד המעשה המחריד בבית הכנסת ( צילום: חי רצאבי )

כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת', במהלך השבת התגלתה הפריצה לבית הכנסת והזעזוע מהחרבת המקום היה גדול.

המראות בתוך בית הכנסת היו קשים מנשואב ספרי תורה הושלכו והושחתו, חומשים נקרעו לחתיכות ודפיהם פוזרו על הרצפה וכל תכולת בית הכנסת נופצה ונשברה.

הפגיעה הקשה בספרי הקודש העלתה את החשד כי מדובר במעשה שחורג מגניבה רגילה, ומכוון לפגיעה בסמלי הדת.

השחתת בית הכנסת ( צילום: דוברות המשרד לשירותי דת )

הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והרב הראשי הגאון הרב קלמן מאיר בר, גינו בחריפות את חילול הקודש החמור שאירע בבית הכנסת בקדימה צורן.

"מחזה ספרי התורה וספרי הקודש המוטלים בביזיון על רצפת בית הכנסת הוא מראה קורע לב ופצע בלב העם היהודי. מדובר בחילול שאין דומה לו, החוצה כל קו אדום. האירוע המזעזע הזה מזכיר ימים אפלים שחשבנו שלא ישובו עוד במדינת ישראל", אמרו הרבנים הראשיים.

הרבנים קראו למשטרת ישראל ולגורמי האכיפה "לפעול בנחישות לאיתור הפושעים, להעמידם לדין במהירות ולמצות עמם את הדין במלוא חומרתו".