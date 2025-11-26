טרגדיה נוראית ומחרידה: נער בן 15 נפל מגובה 6 קומות - ונהרג

נער כבן 15 נהרג הערב (רביעי), בדרכו לבית החולים, לאחר שנפל מגובה רב בהרצליה. הנער נפל מגובה של כ-6 קומות בסביבות השעה 17:30.

כוחות החירום מיהרו להגיע לזירה ומצאו את הנער מדמם, פצוע אנושות, מוטל על המדרכה. הם ביצעו בו פעולות החייאה ראשונות, בניסיון להציל את חייו. הם אף פינו אותו אל בית החולים מאיר בכפר סבא. אולם למרבה הצער מותו כאמור נקבע בתוך זמן קצר.

פראמדיק מד"א יובל לוי סיפר: "כשהגעתי למקום מצאתי את הנער כשהוא מוטל על המדרכה לאחר שככל הנראה נפל מגובה. הוא סבל מחבלה רב מערכתית והיה מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה.

"מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עצירת דימומים עיסויים והנשמות ופינינו אותו תוך המשך פעולות החייאה לבית החולים".