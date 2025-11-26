כיכר השבת
טרגדיה נוראית ומחרידה: נער בן 15 נפל מגובה 6 קומות - ונהרג

נער בן 15 נהרג לאחר שנפל מגובה 6 קומות בהרצליה. כוחות החירום ביצעו החייאה, לאחר שהגיעו אליו בעודו מוטל על הקרקע, אך מותו נקבע בבית החולים כעבור זמן קצר. ברוך דיין האמת (בארץ)

הזירה הקשה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

נער כבן 15 נהרג הערב (רביעי), בדרכו לבית החולים, לאחר שנפל מגובה רב בהרצליה. הנער נפל מגובה של כ-6 קומות בסביבות השעה 17:30.

כוחות החירום מיהרו להגיע לזירה ומצאו את הנער מדמם, פצוע אנושות, מוטל על המדרכה. הם ביצעו בו פעולות החייאה ראשונות, בניסיון להציל את חייו. הם אף פינו אותו אל בית החולים מאיר בכפר סבא. אולם למרבה הצער מותו כאמור נקבע בתוך זמן קצר.

פראמדיק מד"א יובל לוי סיפר: "כשהגעתי למקום מצאתי את הנער כשהוא מוטל על המדרכה לאחר שככל הנראה נפל מגובה. הוא סבל מחבלה רב מערכתית והיה מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה.

"מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עצירת דימומים עיסויים והנשמות ופינינו אותו תוך המשך פעולות החייאה לבית החולים".

(צילום: דוברות זק"א)

מתנדבי זק״א צוות הרצליה, בן אלמלם ועופר רביד, שמטפלים בזירה הקשה מוסיפים: ״מוקד זק״א (1223) הזניק אותנו לזירה, מדובר בנער שאותר מחוסר הכרה ומדמם לאחר שנפל מגובה רב של 6 קומות, צוותי הרפואה שהגיעו למקום פינו אותו במהירות לבית החולים בנסיון להציל את חייו אך למרבה הצער מותו נקבע בבית החולים. יחד עם מתנדבים נוספים מצוות הרצליה שמטפלים אנו מטפלים ודואגים לכבוד המת ומלווים את בני המשפחה״.

