תאונה מחרידה: אישה כבת 80 נהרגה הערב (שלישי) באשדוד בדרום הארץ - לאחר שנפגעה מרכב חולף בשדרות עובד בן עמי בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע.

זה קרה בסביבות השעה 18:30 בערב. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א שהגיעו לזירה פינו את האישה, שנפצע אנושות, לבית החולים אסותא בעיר, בעודם נלחמים על חייה ומבצעים בה פעולות החייאה. אלא שהיא לא שרדה ולמרבה הצער נקבע מותה כעבור זמן קצר.

משה ויצמן ושמואל לסרי חובשים באיחוד הצלה מסרו: "מדובר בהולכת רגל כבת 78 שלדברי עוברי אורח נפגעה מרכב, הענקנו לה טיפול רפואי הכולל פעולות החייאה והיא פונתה להמשך טיפול בבית החולים תוך כדי החייאה כשמצבה מוגדר אנוש".

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א אוראל אסולין וחובש רפואת חירום במד"א שמחה חסיד סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. כשהגענו למקום ראינו אישה שוכבת על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה. עוברי אורח שהיו במקום סיפרו לנו שהיא נפגעה מרכב.