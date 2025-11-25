כיכר השבת
מהומה בסניף הליכוד בירוחם: ראש מועצה התעמתה פיזית עם בוחרים בוועידה | תיעוד

סערה פרצה הערב מחוץ לאחת מקלפיות הליכוד בירוחם, שם ראש המועצה, נילי אהרון, נקלעה לעימות שהסלים במהירות לעימות פיזי של ממש | היא תועדה מתעמתת באלימות עם חלק מהבוחרים במקום שהגיעו להצבעה | בתיעוד ניתן לראות את המהומה שפרצה, במהלכה נשמעות צעקות וקללות, וכן את ראש המועצה אומרת - "הלך עליך" | צפו בתיעוד (בארץ)

אלימות וצרחות בקלפי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

אירוע סוער במיוחד נרשם הערב (שלישי) מחוץ לאחת מקלפיות הליכוד בירוחם, שם ראש המועצה, נילי אהרון, נקלעה לעימות שהסלים במהירות לעימות פיזי של ממש. על פי העדויות והצילומים מהזירה, אהרון נראתה מתווכחת עם חלק מהמצביעים וצועקת לעברם. העימות הפך תוך שניות למהומה פיזית שכללה דחיפות בין הנוכחים במקום.

בתיעוד חריג שפורסם הערב נראה ויכוח בין אהרון, מועמדת הליכוד שניצחה בבחירות המוניציפליות האחרונות את ראש המועצה המכהנת טל אוחנה, לבין מצביע על רקע התמיכה בה בבחירות הפנימיות התפתח למגע פיזי, ובמהלך העימות נשמעת אהרון אומרת: "הלך עליך". סביב הנוכחים נראו ניסיונות להרחיק בין המעורבים.

בשעה 00:00 ייסגר יום הבחירות הארצי לוועידת הליכוד ולמועצות הסניפים – בחירות שנערכות לראשונה מאז 2012 ונחשבות לאחת מנקודות הכוח המרכזיות בתוך התנועה. עשרות אלפי מתפקדים הגיעו היום לעשרות קלפיות ברחבי המדינה, מהצפון ועד אילת, כדי לבחור כ-4,000 חברי מרכז חדשים.

התוצאות יקבעו מי ישפיע על מבנה הנהגת הליכוד, על הצבעות פנים - מפלגתיות ועל תהליכי קבלת ההחלטות בשנים הקרובות. במוקדים רבים דווח על תנועה ערה, תורים, ולעיתים גם מתיחות בין מחנות מתמודדים שונים. בשעה 22:00 כלל הקלפיות ברחבי הארץ יסגרו. תחילת פרסום התוצאות החל מהשעה: 00:00.

