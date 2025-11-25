אירוע משעשע: ברקע משבר חוק הגיוס שלא בא על פתרונו וברקע מעצר בני הישיבות, בחור חרדי פגש את הרמטכ"ל אייל זמיר במהלך חתונה שנערכה בתחילת השבוע - וניגש לבקש ממנו פטור משירות צבאי.

הבחור פנה לרמטכ"ל: "אייל אייל אני צריך פטור (מגיוס לצבא)" בסרטון שרץ ומטריף את הרשת לא נראה מה ענה לו זמיר, אך מהודיאו הקצר שרץ נראה כי אייל זמיר מופתע מעצם השאלה.

ברשת התפתח דיון סביב הסרטון, גולש אחד כתב: "לא הבנתי למה הוא גם קורא לו בשמו ממש כאילו למדו ביחד בישיבה. אולי הוא לא המפקד שלך, אבל הוא מפקד הצבא קצת כבוד".

גולש אחר הגיב: "הוא לא רב או ראש ישיבה לא קרה כלום עם הוא קרא לו בשמו".

אמש דיווחנו כי הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע לאולם אירועים בכפר חב"ד, כשהוא חבוש בכיפה לבנה סרוגה ומוקף במאבטחים. במקום התקיימה חתונת מנחם קירשנזפט מניצן, בנו של שליח חב"ד בניצן וקודם לכן ביישובי גוש קטיף הרב יגאל קירשנזפט.

בין המשפחה החרדית ובין מי שהפך לדמות הבכירה ביותר בצה"ל נרשם קשר של דם לפני מעט יותר מעשרים שנה. בפיגוע טרור בכניסה לגוש קטיף, זמן קצר לפני הגירוש, היה זה זמיר שהציל את חיי המשפחה.

זה היה כשמחבל נתעב פתח בירי בגוש קטיף על הרכב שבו שהו בני משפחת קירשנזפט. האימא נהגה והאבא ישב לצידה. מאחור ישבו בני המשפחה. אחד מהם תינוק.

המחבל ריסס את הרכב בכדורים, מנסה לפגוע ולחסל את המשפחה. עד שמח"ט חטיבה 7 באותם ימים אייל זמיר, שהיה בסמיכות מקום, הגיע עם ג'יפ וחיסל את המחבל.

התינוק שישב ברכב המנוקב, וסביבו שברי זכוכיות, הקים אתמול בית בישראל. וזמיר ראה לנכון להתייצב במקום, לראות מקרוב את הנס בעיניים.

בנאום קצר שנשא בפני הקהל, אמר: "חוויתי הרבה היתקלויות עם מחבלים, אבל זה היה נס משמיים, כל הרכב חורר מהירי כשכל בני המשפחה וגם התינוק - שהיום הוא החתן - היו בפנים ואף אחד לא ניזוק, כדי שנזכה היום להשתתף בחתונת מנחם".

בין זמיר ובין משפחת קירשנזפט נשמר הקשר מאז. הוא הגיע אחרי הפיגוע לביתם והם התיידדו. כשאב המשפחה נפצע לפני הגירוש, הגיע זמיר לבקר אותו בביתו, וגם ביום הגירוש הגיע לביתם כדי לנסות לעזור. אמש נסגר המעגל.