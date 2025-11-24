( צילום: מענדי קורנט )

אורח מפתיע הופיע אמש, בין ראשון לשני, באולם האירועים במרכז כפר חב"ד - הרמטכ"ל אייל זמיר, חבוש בכיפה לבנה סרוגה ומוקף במאבטחים. הוא הגיע למקום בעיצומו של יום מתוח וגורלי בצה"ל.

הוא התייצב בחתונה החרדית זמן קצר אחרי ההצהרה שהשמיע על מספר נושאים ביטחוניים אקטואלים בוערים, ושעות ספורות אחרי חיסולו המוצלח של רמטכ"ל חיזבאללה ברובע הדאחייה בבירות. מוקדם יותר במהלך היום נפגש זמיר עם קצינים בכירים לקראת הטלת אחריות אישית על חלקם בעקבות המחדל שהוביל לאסון ה-7 לאוקטובר והדחת חלקם. ודווקא אז הוא מצא זמן להגיע לכפר חב"ד. במקום התקיימה חתונת מנחם קירשנזפט מניצן, בנו של שליח חב"ד בניצן וקודם לכן ביישובי גוש קטיף הרב יגאל קירשנזפט.

( צילום: מענדי קורנט )

בין המשפחה החרדית ובין מי שהפך לדמות הבכירה ביותר בצה"ל נרשם קשר של דם לפני מעט יותר מעשרים שנה. בפיגוע טרור בכניסה לגוש קטיף, זמן קצר לפני הגירוש, היה זה זמיר שהציל את חיי המשפחה.

זה היה כשמחבל נתעב פתח בירי בגוש קטיף על הרכב שבו שהו בני משפחת קירשנזפט. האימא נהגה והאבא ישב לצידה. מאחור ישבו בני המשפחה. אחד מהם תינוק.

המחבל ריסס את הרכב בכדורים, מנסה לפגוע ולחסל את המשפחה. עד שמח"ט חטיבה 7 באותם ימים אייל זמיר, שהיה בסמיכות מקום, הגיע עם ג'יפ וחיסל את המחבל.

( צילום: מענדי קורנט )

( צילום: מענדי קורנט )

התינוק שישב ברכב המנוקב, וסביבו שברי זכוכיות, הקים אתמול בית בישראל. וזמיר ראה לנכון להתייצב במקום, לראות מקרוב את הנס בעיניים.

בנאום קצר שנשא בפני הקהל, אמר: "חוויתי הרבה היתקלויות עם מחבלים, אבל זה היה נס משמיים, כל הרכב חורר מהירי כשכל בני המשפחה וגם התינוק - שהיום הוא החתן - היו בפנים ואף אחד לא ניזוק, כדי שנזכה היום להשתתף בחתונת מנחם".

בין זמיר ובין משפחת קירשנזפט נשמר הקשר מאז. הוא הגיע אחרי הפיגוע לביתם והם התיידדו. כשאב המשפחה נפצע לפני הגירוש, הגיע זמיר לבקר אותו בביתו, וגם ביום הגירוש הגיע לביתם כדי לנסות לעזור. אמש נסגר המעגל.