היערכות לסערה החל ממחר: גשמים עזים, רוחות חזקות ושלג

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה של הטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית. לקראת בוקר הרוחות יתחזקו.
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. אחר הצהריים יחל לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים בעיקר בצפון שיתפשט בערב ובמהלך הלילה למרכז הארץ. ינשבו רוחות חזקות במיוחד. בחרמון ירד שלג. בלילה קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח.
ביום שלישי, יהיה סוער. ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים צפויים לרדת מהצפון עד לצפון הנגב מלווים ברוחות חזקות מאוד. בחרמון ובצפון הרמה ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. קר במיוחד. בדרום הארץ יש צפי לאובך, ואף ייתכנו סופות חול מקומיות. משעות הצהרים הגשמים יחלשו במרכז הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-18
תל אביב: 14-21
באר שבע: 8-19
חיפה: 15-21
טבריה: 11-20
צפת: 8-14
אילת: 13-22
