היערכות לסערה החל ממחר: גשמים עזים, רוחות חזקות ושלג

( צילום: מרים אלסטר/FLASH90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה של הטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית. לקראת בוקר הרוחות יתחזקו.