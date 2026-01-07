זדורוב חושף: "אני יודע מי הרוצח האמיתי"

פרשת רצח תאיר ראדה חוזרת לכותרות בטונים צורמים: רומן זדורוב, שזוכה בבית המשפט המחוזי בנצרת לאחר שישב 15 שנה בכלא, שובר שתיקה בראיון טלוויזיוני ראשון מאז שחרורו.

בראיון, שצפוי להיות משודר בתוכנית פופולרית בקשת 12, נראה זדורוב כשהוא מפנה אצבע מאשימה ברורה כלפי אדם אחר.

בקטעים מתוך הראיון שפורסמו היום ברשתות החברתיות, נשמע זדורוב כשהוא אומר בביטחון: "אני, מבחינתי, יודע מי הרוצח".

האמירה המצמררת הזו מגיעה שנים ארוכות לאחר שהתיק נחקר מכל זווית אפשרית, והיא צפויה לעורר מחדש את הדיון הציבורי הסוער סביב השאלה האם הרוצח האמיתי של תאיר ראדה ז"ל נלכד או לפחות נחקר אי פעם.

במקביל לחשיפה המתוכננת, נרשמה פריצת דרך במישור האזרחי. לאחר משא ומתן חשאי וממושך בין פרקליטיו של זדורוב לבין פרקליטות המדינה, הוגש הסדר פשרה לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב. על פי פרטי ההסדר שפורסמו, המדינה תשלם לזדורוב פיצויים בסכום הקרוב 17 מיליון שקלים.

מדובר בסכום הגבוה ביותר ששולם אי פעם בישראל בנסיבות דומות, והוא משקף את השנים הארוכות שבהן שהה זדורוב מאחורי סורג ובריח עד לזיכויו.

שנתיים לאחר שבית המשפט קבע כי קיים ספק סביר בנוגע לאשמתו, המדינה חותמת את הפרק הכלכלי של אחת הפרשות המשפטיות המורכבות והכואבות בתולדותיה.