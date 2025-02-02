רומן זדורוב ישב בכלא בישראל במשך כמעט 17 שנים, לאחר שנחשד והורשע ברצח הנערה תאיר ראדה | לפני כמעט שנתיים הוא זוכה במשפט חוזר שנערך לו וכעת הוא צפוי לקבל מהמדינה פיצוי כספי בסך 17 מיליון שקלים על השנים הארוכות שהיה במאסר (משפט)
בפרקליטות, שדחפו להרשעתו של רומן זדורוב, מתקשים להשלים עם הזיכוי המהדהד ולאחר שהואשמו ע"י האמא של תאיר ראדה ברצח ביתה, מוציאה הפרקליטות תגובה תמוהה בה הם נאחזים בדעת המיעוט. "בימים הקרובים הפרקליטות תלמד את הכרעת הדין לעומק ותחליט בשאלת הערעור"
בית המשפט המחוזי בנצרת, הכריע היום את הסוגיה שריתקה את המדינה ב-16 שנים האחרונות - זדורוב רצח את תאיר ראדה? | רוב השופטים הכריעו היום כי זדורוב זכאי מחמת הספק, והוא פרץ בבכי, אמא של תאיר, האשימה את הפרקליטות ברצח (בארץ)