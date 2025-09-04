ארבע שנים לאחר שחרורו מהכלא, ושנתיים וחצי אחרי שנקבע כי אינו אשם ברצח תאיר ראדה ז"ל, המדינה עומדת לשלם לרומן זדורוב פיצוי של 17 מיליון שקל.

מדובר בסכום השווה למעלה ממיליון שקל לכל שנה בה שהה מאחורי סורג ובריח. בית המשפט צפוי לאשר את ההסכם בימים הקרובים. על ההסכם דווח לראשונה בישראל היום.

זדורוב זוכה במרץ 2023 על ידי בית המשפט המחוזי בנצרת, לאחר שהועמד לדין ונכלא למעלה מ-15 שנה. פסק הדין התקבל בדעת רוב של שני שופטים מול שופטת אחת: השופטים אשר קולה ודני צרפתי החליטו לזכותו, בעוד השופטת תמר ניסים קבעה כי יש בראיות החדשות יסוד להרשיעו ברצח.

פסק הדין, שנפרס על פני 700 עמודים, הביא נימוקים מפורטים להחלטת הזיכוי. ראש הרכב השופטים, אשר קולה, ציין כי "אין התאמה בין ממצאי הזירה השונים לבין הודאות הנאשם", והדגיש את החשיבות של חוסר ההתאמה בראיות בהכרעה שהתקבלה.

זדורוב כעת יפוצה בסכום עתק על שנים רבות שישב בכלא ללא עוול בכפו, בהסכמה כאמור עם הפרקליטות.