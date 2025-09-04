כיכר השבת
סכום עתק על כל שנה

כמה זה בשקלים 15 שנה בכלא? זה הפיצוי הענק שיקבל זדורוב - בהסכמה עם הפרקליטות

הפרקליטות ורומן זדורוב הגיעו להסכמות על פיצוי כספי על 15 שנים בכלא לאחר שזוכה על ידי בית המשפט במשפט חוזר | זה הסכום האגדי בו יזכה זדורוב לאחר שנוקה מאשמה - והתברר כי ישב בחינם (משפט) 

זדורוב עם עורך דינו לאחר הזיכוי (צילום: מיכאל גלעדי/פלאש 90)

ארבע שנים לאחר שחרורו מהכלא, ושנתיים וחצי אחרי שנקבע כי אינו אשם ברצח תאיר ראדה ז"ל, המדינה עומדת לשלם לרומן זדורוב פיצוי של 17 מיליון שקל.

מדובר בסכום השווה למעלה ממיליון שקל לכל שנה בה שהה מאחורי סורג ובריח. בית המשפט צפוי לאשר את ההסכם בימים הקרובים. על ההסכם דווח לראשונה בישראל היום.

זדורוב זוכה במרץ 2023 על ידי בית המשפט המחוזי בנצרת, לאחר שהועמד לדין ונכלא למעלה מ-15 שנה. פסק הדין התקבל בדעת רוב של שני שופטים מול שופטת אחת: השופטים אשר קולה ודני צרפתי החליטו לזכותו, בעוד השופטת תמר ניסים קבעה כי יש בראיות החדשות יסוד להרשיעו ברצח.

פסק הדין, שנפרס על פני 700 עמודים, הביא נימוקים מפורטים להחלטת הזיכוי. ראש הרכב השופטים, אשר קולה, ציין כי "אין התאמה בין ממצאי הזירה השונים לבין הודאות הנאשם", והדגיש את החשיבות של חוסר ההתאמה בראיות בהכרעה שהתקבלה.

זדורוב כעת יפוצה בסכום עתק על שנים רבות שישב בכלא ללא עוול בכפו, בהסכמה כאמור עם הפרקליטות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר