הוסרו מצלמות לא-חוקיות בכפר כנא: המשטרה פשטה על מוקדים פליליים

מבצע יזום חשף פריסה רחבה של מצלמות שתיעדו אזרחים בניגוד לחוק וסייעו לעבריינים לעקוב אחרי המשטרה (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות מבצעית רחבה שאירעה ביום רביעי האחרון, שוטרי מחוז צפון פעלו להסרת מצלמות אבטחה שהותקנו באופן בלתי חוקי במרחב הציבורי בכפר כנא ושימשו, על פי החשד, גורמים עברייניים לצורכי מעקב ואיסוף מידע.

הפעילות התקיימה בתאריך 26 בנובמבר כחלק מהמאבק הנרחב בארגוני בצפון. במהלך המבצע איתרו הכוחות מספר רב של מצלמות שהוצבו במוקדים שונים בכפר, כשהן מכוונות אל דרכי הגישה, צירים מרכזיים ומרחבים ציבוריים – ללא כל היתר ובניגוד לחוק.

לפי המשטרה, המצלמות שימשו עבריינים לתיעוד תנועת האזרחים והמשטרה, ואף נועדו לשבש או להקשות על פעולות אכיפה באזור. המצלמות פורקו והוחרמו במסגרת החקירה.

(צילום: דוברות המשטרה)

"שוטרי מחוז צפון ימשיכו לפעול בנחישות, נגד כל גורם עברייני במטרה לסכל אירועי פשיעה, לשמור על הסדר הציבורי ולחזק את תחושת הביטחון בקרב האזרחים", נמסר מדוברות המשטרה.

