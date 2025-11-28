( צילום: הסתדרות לאומית )

נהג אוטובוס של חברת אקסטרה, הפועלת בנתניה בקו 68, הותקף אמש (חמישי) קשות בעזרת אבנים שיודו לעברו על ידי בני נוער במהלך נסיעה. הנהג פונה לקבלת טיפול רפואי, והקו הושבת עד להודעה חדשה.

האירוע מתווסף למקרה חמור שאירע לפני חודש בעיר, שבו נדקר נהג אחר ומאז הוא עדיין מורדם ומונשם. בהסתדרות הלאומית מציינים כי בשבוע האחרון פנה עו״ד מעין גרימברג, מנהל סקטור התחבורה הציבורית בארגון, לעיריית נתניה בדרישה לפעול נגד גל האלימות כלפי הנהגים – אך לטענתם נענה בתגובה לקונית. בעירייה מסרו הערב כי “העירייה אינה אחראית על אכיפת החוק”.

( צילום: הסתדרות לאומית )

עופר סיטרוק, יו״ר ועד העובדים באקסטרה נתניה, אמר כי “מדובר במקרה חמור במיוחד. אנו קוראים לרשויות לעצור את התוקפים מיד ולהענישם בחומרה. אסור שדם הנהגים יהיה הפקר”.

יו״ר ארגון נהגי האוטובוסים, ישראל גנון, החריף את הביקורת: “המצב פשוט זוועה. יום אחר יום נהגים מותקפים, והמדינה עומדת מנגד. יש להקים בדחיפות יחידת אבטחה ייעודית לנהגי האוטובוסים. מהיום – בכל מקרה אלימות, הקו שבו אירעה התקיפה יושבת לאלתר. אסור שנחכה ללוויה של הנהג הראשון שיירצח. הכתובת נמצאת על הקיר”.