לא חלף זמן רב מאז לכתה לבית עולמה של ראש העיר נתניה מרים פיירברג, ובמשרד הפנים עדכנו הבוקר (חמישי) על התאריך לבחירות בעיר.

בהתאם להוראות חוק הרשויות המקומיות הקובע כי במקרה שבו כהונת ראש רשות מקומית נפסקת לפני תום התקופה – לרבות עקב פטירת ראש הרשות – ייערכו בחירות מיוחדות לראשות הרשות בתוך פרק הזמן שנקבע בחוק.

בעקבות פטירתה המצערת של ראשת העיר נתניה, מרים פיירברג־איכר ע”ה, נקבע מועד הבחירות המיוחדות ליום שלישי, ב בשבט תשפ”ו, 20.1.2026.

יצוין, כי בשונה מהבחירות בכל הארץ, יום הבחירות שיהיה בנתניה אינו יום שבתון - שעות ההצבעה: 07:00–22:00.

כפי שדווח אמש (רביעי) ב'כיכר השבת', ח"כ אלי דלל מהליכוד תושב העיר ומי שכיהן בעבר במספר תפקידים בכירים בעירייה החליט לרוץ ולהתמודד לראשות העירייה, לאחר סבב התייעצויות נרחב שערך עם מקורביו במהלך הימים האחרונים.

בנוסף נודע, כי ח"כ דלל לא צפוי לעזוב את תפקידו בכנסת מחשש להפסד בשני הזירות, כאשר הוא מתכוון לרוץ לראשות העירייה בעודו חבר כנסת ובמידה ויבחר הוא יעזוב את הכנסת לטובת התפקיד הבכיר בנתניה.

מועמד נוסף שצפוי להתמודד על ראשות העירייה הוא אבי סלמה, יו"ר האופוזיציה בעיריית נתניה ומי שזוכה לתמיכה נרחבת בעיר, כאשר רק בבחירות האחרונות החליט לרוץ מול מרים פיירברג במשחק על ראשות העיר, והצליח להשיג תוצאות מכובדות ביותר.

עוד נודע, כי מלבד ח"כ דלל גם ח"כ סימון דוידסון מיש עתיד - מי שמתגורר בעיר וכיהן בתפקידים ציבורים בה, חשב ותכנן להתמודד על ראשות העירייה, אך פטירתה הפתומית של ראש העיר גנזה את חלומו, לאחר שתכנן לרוץ לראשות בבחירות הבאות שהתקיימו בעוד מספר שנים ולא בתווך הזמן הקרוב.

כפי שדיווחנו, ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר, מהדמויות המוכרות והמשפיעות בשלטון המקומי בישראל, נפטרה בשישי האחרון בביתה בגיל 74, לאחר התמודדות ממושכת עם מחלה קשה. פיירברג־איכר עמדה בראשות העיר מאז 1998 ונחשבה לאחת מראשי הרשויות הוותיקות והמשפיעות בישראל.

פיירברג-איכר, שהחלה את דרכה הציבורית כעובדת סוציאלית בעיריית נתניה ובהמשך שימשה כמנהלת אגף הרווחה והחינוך, נבחרה לראשונה לכהן כראש העירייה בשנת 1998.

בתקופת כהונתה קידמה שורה של מהלכי פיתוח משמעותיים – מפיתוח רצועת החוף, דרך הקמת שכונות חדשות דוגמת עיר ימים וקריית השרון, ועד הרחבת אזורי התעסוקה והמסחר והבאת חברות חדשות לעיר.

במקביל, פעלה לחיזוק שירותי הרווחה ושירותים חברתיים נוספים, ועמדה בחזית ההתמודדות מול הפשיעה בעיר בשנות ה־2000.

לצד פעילותה הענפה, הייתה מעורבת בשנים האחרונות גם במספר חקירות משטרה, שהסתיימו ללא כתב אישום. בשנת 2019 הודיעה הפרקליטות על סגירת התיק נגדה מחוסר ראיות.

בשנה וחצי האחרונות חשפה פיירברג-איכר בפומבי כי היא מתמודדת עם "אתגר בריאותי", אך הבהירה כי היא ממשיכה בעבודתה כרגיל. בבחירות האחרונות שנערכו בפברואר, נבחרה שוב לכהונה נוספת.