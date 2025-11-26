מי יכבוש את נתניה? לא עבר הרבה זמן מאז ההודעה המצערת על פטירה של ראש העיר נתניה מרים פיירברג, הודעה שהכתה את תושבי העיר ונבחרי הציבור בהלם. אך במהלך הימים האחרונים החלו כבר בעיר להערך לקראת הבחירות לראשות העירייה, הצפויים להתקיים בקרוב.

על פי הפרסום הערב (רביעי) ב'כיכר השבת', ח"כ אלי דלל מהליכוד תושב העיר ומי שכיהן בעבר במספר תפקידים בכירים בעירייה החליט לרוץ ולהתמודד לראשות העירייה, לאחר סבב התייעצויות נרחב שערך עם מקורביו במהלך הימים האחרונים.

בנוסף נודע, כי ח"כ דלל לא צפוי לעזוב את תפקידו בכנסת מחשש להפסד בשני הזירות, כאשר הוא מתכוון לרוץ לראשות העירייה בעודו חבר כנסת ובמידה ויבחר הוא יעזוב את הכנסת לטובת התפקיד הבכיר בנתניה.

מועמד נוסף שצפוי להתמודד על ראשות העירייה הוא אבי סלמה, יו"ר האופוזיציה בעיריית נתניה ומי שזוכה לתמיכה נרחבת בעיר, כאשר רק בבחירות האחרונות החליט לרוץ מול מרים פיירברג במשחק על ראשות העיר, והצליח להשיג תוצאות מכובדות ביותר.

עוד נודע, כי מלבד ח"כ דלל גם ח"כ סימון דוידסון מיש עתיד - מי שמתגורר בעיר וכיהן בתפקידים ציבורים בה, חשב ותכנן להתמודד על ראשות העירייה, אך פטירתה הפתומית של ראש העיר גנזה את חלומו, לאחר שתכנן לרוץ לראשות בבחירות הבאות שהתקיימו בעוד מספר שנים ולא בתווך הזמן הקרוב.

על פי הנוהל של משרד הפנים הבחירות לראשות העיר במידה וראש העירייה הלך לעולמו, יתקיימו תוך שישים יום, אלא אם כן שר הפנים החליט על מתן אישור חריג - מה שיכול לדחות את הבחירות בשלושים יום נוספים.