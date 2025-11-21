ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר, מהדמויות המוכרות והמשפיעות בשלטון המקומי בישראל, נפטרה היום (שישי) בביתה בגיל 74, לאחר התמודדות ממושכת עם מחלה קשה. פיירברג־איכר עמדה בראשות העיר מאז 1998 ונחשבה לאחת מראשי הרשויות הוותיקות והמשפיעות בישראל.

פיירברג-איכר, שהחלה את דרכה הציבורית כעובדת סוציאלית בעיריית נתניה ובהמשך שימשה כמנהלת אגף הרווחה והחינוך, נבחרה לראשונה לכהן כראש העירייה בשנת 1998.

בתקופת כהונתה קידמה שורה של מהלכי פיתוח משמעותיים – מפיתוח רצועת החוף, דרך הקמת שכונות חדשות דוגמת עיר ימים וקריית השרון, ועד הרחבת אזורי התעסוקה והמסחר והבאת חברות חדשות לעיר.

במקביל, פעלה לחיזוק שירותי הרווחה ושירותים חברתיים נוספים, ועמדה בחזית ההתמודדות מול הפשיעה בעיר בשנות ה־2000.

לצד פעילותה הענפה, הייתה מעורבת בשנים האחרונות גם במספר חקירות משטרה, שהסתיימו ללא כתב אישום. בשנת 2019 הודיעה הפרקליטות על סגירת התיק נגדה מחוסר ראיות.

בשנה וחצי האחרונות חשפה פיירברג-איכר בפומבי כי היא מתמודדת עם "אתגר בריאותי", אך הבהירה כי היא ממשיכה בעבודתה כרגיל. בבחירות האחרונות שנערכו בפברואר, נבחרה שוב לכהונה נוספת.

נשיא המדינה יצחק הרצוג מסר כי "מרים הייתה אישה גדולה מהחיים… כראש העיר שינתה את נתניה לבלי הכר, וחותמה ניכר בכל פינה בעיר. תנחומיי למשפחתה, לתושבי נתניה ולכל אוהביה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד לה ואמר כי קיבל בצער רב את הבשורה. לדבריו, "מרים הייתה מנהיגה אמיצה ופורצת דרך, שהובילה את נתניה למהפכה אדירה… היא הקדישה את חייה לשירות הציבור בפשטות, במסירות ובאהבה אמיתית לאנשים".

שר החוץ גדעון סער הוסיף כי "מרים הייתה נתניה ונתניה הייתה מרים. היא הביאה את העיר להישגים גדולים וזכתה פעם אחר פעם לאמון התושבים".

גם בעולם המוניציפלי ספדו לה. ראש העיר ירושלים משה ליאון אמר כי "הייתה מנהיגה נחושה בעלת לב גדול", וראש עיריית חיפה יונה יהב ציין כי "נתניה הייתה חלק מה־DNA שלה. החותם שהותירה ניכר בכל פינה בעיר".

פיירברג-איכר שימשה במקביל לתפקידה גם בתפקידים ציבוריים ארציים: יו"ר איגוד ערים לכבאות, חברת מועצת הסוכנות היהודית, דירקטורית במקורות ובמד"א – ועוד. בחודש מרץ האחרון נקרא האצטדיון העירוני בנתניה על שמה: "אצטדיון מרים".

עם פטירתה, על פי החוק, תבחר מועצת העיר ממלא מקום זמני, ובתוך שלושה חודשים יתקיימו בחירות לראשות העיר.