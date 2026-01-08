כיכר השבת
התפתחות בחקירה

דיווח: נהגים ליד האוטובוס התקשרו למשטרה דקות לפני הדריסה

לפחות שני נהגים, מלבד הנהג הדורס, התקשרו למשטרה ודיווחו על מהומות ואלימות כלפיהם מצד מפגינים. שוטרים הגיעו למקום והכריזו על הפגנה בלתי חוקית ועזבו | הנהג הדורס ישוחרר הערב לביתו - לאחר שעמדת המשטרה להגיש ערעור ולעכב את השחרור נדחתה (בארץ)

זירת הדריסה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בדקות שלפני אירוע הדריסה המחריד בהפגנה נגד הגיוס בירושלים, ביום שני השבוע, התקשרו לפחות שני נהגים ל, מלבד הנהג הדורס, ודיווחו על אלימות מצד מפגינים כלפיהם. כך נחשף הערב (חמישי) ב-Ynet.

לפי הדיווח, של הכתב לירן תמרי, הנהגים טענו שמפגינים מקיפים אותם, מציתים פח באזור וחוסמים אוטובוס. בעקבות הדיווחים הגיע למקום קצין משטרה, שהכריז על הפגנה בלתי חוקית ופיזר את המפגינים.

אלא שהכביש נשאר פתוח לתנועה - למרות המהומות במקום. לפי הדיווח, כוחות המשטרה עזבו את המקום לאחר מכן ובהמשך אירע אירוע הדריסה.

הלווית הנער החרדי יוסף אייזנטל ז"ל (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל נערכה לאבטחת עצרת המחאה שהתקיימה ברחוב בר אילן, תוך הגדרת צירים וצמתים שנותרו פתוחים לתנועה כצירי מרקם חיים עבור תושבי האזור על מנת שיוכלו להמשיך לקיים את שגרת החיים. במסגרת פעילות השוטרים באזור, כוח משטרה שהגיע לצומת והבחין במפגינים, פיזר אותם, ולאחר מכן המשיך בביצוע משימותיו".

הערב ישוחרר הנהג הדורס, פאחרי חטיב, לביתו - לאחר שהגיש ערעור לבית המשפט, ובית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את הערעור. המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע ולערער על ההחלטה, אולם הפרקליטות לא קיבלה את עמדת המשטרה - והנהג ישוחרר לביתו כאמור.

