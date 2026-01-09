( צילום: יוסי כיתת כוננות מירון/ כב"ה צפון )

שלושה צוותי כיבוי מתחנת גליל-גולן פעלו לפני זמן קצר בזירת תאונת דרכים קשה בין רכב פרטי לאוטובוס בכביש 89, בין צומת עין זיתים למירון.

לוחמי האש שהגיעו למקום ביצעו פעולות חילוץ מורכבות באמצעות כלים הידראוליים, וחילצו נהג רכב פרטי כשהוא במצב אנוש. הפצוע הועבר להמשך טיפול לצוותי מד"א, אך בהמשך נאלצו הצוותים לקבוע את מותו בזירה. מפקד האירוע, רב־רשף רועי פיניש, מסר: “הגענו לזירת תאונה מורכבת בין אוטובוס לרכב פרטי. מעוצמת ההתנגשות הרכב עף לתעלה. לוחמי האש ביצעו פעולות חילוץ מקצועיות ומהירות של לכוד במצב אנוש מהרכב הפרטי. לאחר סיום פעולות החילוץ פעלו הצוותים לזיכוי זירת התאונה". בכבאות והצלה לישראל הדגישו כי התאונה אירעה בתנאי מזג אוויר קשים, וקראו לציבור הנהגים לנהוג בזהירות: להאט את מהירות הנסיעה ולהתאימה לתנאי הדרך והראות.

מדוברות מד״א נמסר כי בשעה 12:26 התקבל דיווח במוקד 101 של מד״א במרחב ירדן על תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 89, סמוך לצומת מירון. לאחר פעולות החילוץ נקבע מותו של גבר כבן 30. נהג האוטובוס פונה לבית החולים מרכז רפואי זיו במצב קל.

פראמדיק מד״א שלו סנוף וחובש רפואת חירום במד״א יהודה חיים סיפרו: “מדובר בתאונת דרכים קשה בין אוטובוס לרכב פרטי. נהג הרכב היה לכוד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב-מערכתית. תוך כדי פעולות חילוץ ממושכות של לוחמי האש ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. נהג האוטובוס פונה במצב קל לבית החולים".

חובשי איחוד הצלה שי שלזינגר ויחיאל שטרן, שהגיעו ראשונים למקום, מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ואוטובוס. בסיוע חובשים נוספים ביצענו פעולות החייאה לנהג הרכב, כבן 30, אך למרבה הצער נקבע מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. צוותי כיבוי פעלו במקום עקב אופי האירוע".

מדוברות משטרת ישראל נמסר כי התקבל דיווח על תאונת דרכים בין רכב פרטי לאוטובוס בציר 89, בין צומת מירון לצומת עין זיתים.

כתוצאה מהתאונה נקבע מותו של אדם בן 34 ברכב הפרטי, ונהג האוטובוס פונה במצב קל.

שוטרים ובוחני תאונות דרכים נמצאים בזירה, חוקרים את נסיבות התאונה ומכוונים את התנועה. בשלב זה הכביש חסום לשני הכיוונים, והציבור מתבקש לבחור בדרכים חלופיות ולהישמע להנחיות הכוחות בשטח.