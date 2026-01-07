כיכר השבת
נורא 

"האוטובוס דרס פה כמה ילדים - אני ברחתי" | השיחה המצמררת למד"א שניות אחרי הדריסה

לידי 'כיכר השבת' הגיעה השיחה המצמררת בין אזרח למוקדנית מד"א מהדקות הראשונות אחרי אירוע הדריסה הנורא בה נהרג הנער יוסף אייזנטל ז"ל | "האוטובוס דרס פה כמה ילדים, אני ברחתי", אמר האזרח (חדשות) 

1תגובות
השיחה המצמררת (הקלטה: מד"א)

בהמשך לאירוע הקשה אתמול בו נדרס הנער יוסף אייזנטל ז"ל במהלך המחאה על חוק הגיוס בירושלים, מוקד מד"א מפרסם את הקריאה הראשונה והמצמררת למוקד.

בהקלטות נשמעות שיחות בין אנשים בזירה למוקד החירום. אחד המעורבים מתאר: "יש פה כמה פצועים, האוטובוס דרס כמה ילדים… אני לא יודע מה זה, אני ברחתי".

מוקדן בשיחה מנסה לברר את מצב הפצועים ולשלוח אמבולנסים, אך הדובר בזירה מתקשה לתת פרטים נוספים: "אני לא רואה, אני לא מתקרב", נשמע בתמלול.

גם דוברים נוספים בשיחה מאשרים כי כמה נערים נפגעו, אך המידע על מצבם המדויק אינו ברור.

האזינו לשיחה המצמררת, שניות לאחר אירוע הדריסה הנורא שגבה את חייו של יוסף אייזנטל הי"ד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא שומעים כלום בנגן השמע המצורף בכתבה
צחוק מעבודה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר