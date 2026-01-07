בהמשך לאירוע הקשה אתמול בו נדרס הנער יוסף אייזנטל ז"ל במהלך המחאה על חוק הגיוס בירושלים, מוקד מד"א מפרסם את הקריאה הראשונה והמצמררת למוקד.

בהקלטות נשמעות שיחות בין אנשים בזירה למוקד החירום. אחד המעורבים מתאר: "יש פה כמה פצועים, האוטובוס דרס כמה ילדים… אני לא יודע מה זה, אני ברחתי".

מוקדן בשיחה מנסה לברר את מצב הפצועים ולשלוח אמבולנסים, אך הדובר בזירה מתקשה לתת פרטים נוספים: "אני לא רואה, אני לא מתקרב", נשמע בתמלול.

גם דוברים נוספים בשיחה מאשרים כי כמה נערים נפגעו, אך המידע על מצבם המדויק אינו ברור.

האזינו לשיחה המצמררת, שניות לאחר אירוע הדריסה הנורא שגבה את חייו של יוסף אייזנטל הי"ד.