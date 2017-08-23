בקושי עברו ימי השבעה מאז מותה של מרים פיירברג, ובנתניה התחילו כבר להריץ את שמות מועמדים לראשות העירייה | ח"כ אלי דלל החליט לרוץ לראשות, מול אבי סלמה יו"ר האופוזיציה בעיר ומי שזוכה לתמיכה חשובה בעיר | הבחירות צפויות להתקיים תוך שישים יום, אלא אם יתרחשו שינויים בנוגע לתאריך הסופי |כל הפרטים (מוניציפלי, פוליטי)
לפני כ-3 שנים נפל קשיש בקומת הקרקע של הבניין בו הוא מתגורר בנתניה כתוצאה ממכסה ביוב פתוח. בית משפט השלום בכפר סבא קבע באחרונה שהאחריות מוטלת על נציגות הבית המשותף ועליה לפצות את התובע בכ-62,000 שקל (משפט)