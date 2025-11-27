תיעוד הנשק מעל הילד ( צילום: דוברות המשטרה )

זעזוע במחוז הצפוני: חקירה מהירה של המשטרה חשפה סדרת מעשים המסכנים חיים, שכולם תועדו בטלפון הנייד.

הפרשה החלה בפשיטה של כוחות המחוז הצפוני על מתחם בעיר עראבה ביום 27/10/25. במהלכה נעצרו שני תושבי המקום, בני 25 ו-26. בחיפוש ברכב שבו נסע אחד מהם אותר תיק ובו אקדח מסוג FN ותחמושת. מצולם ממעוף הדרמה: דריכת נשק מעל ראש הפעוט במהלך ימי החקירה, הגיעו החוקרים לראיות מכריעות ובהן סרטונים שבהם נצפה אחד הנאשמים אוחז בנשק הלא חוקי, מתרברב בו, ומתעד את עצמו מבצע מעשה חמור מאין כמותו – הוא נצפה אוחז באקדח מעל ראשו של בנו התינוק, מדבר עמו, ודורך את הנשק הטעון מעל ראשו של הפעוט חסר הישע. טרגדיה נוראית ומחרידה: נער בן 15 נפל מגובה 6 קומות - ונהרג מישאל לוי | 26.11.25 בתיעוד נוסף ומפליל, נראה אותו נאשם מבצע אימון ירי בשטח פתוח, כשהוא מצלם את עצמו ברגע ביצוע העבירה.

תיעוד הירי ( צילום: דוברות המשטרה )

חקירה מהירה: חילוט רכבים בדרך למחוזי חיפה

עם התקדמות החקירה, התברר כי האקדח היה שייך לאדם הנוסף שנעצר, אשר השאיל את הנשק לנאשם המרכזי. השניים נפגשו ביום המעצר במטרה להחזיר את הנשק "לבעליו" ונתפסו על ידי המשטרה.

לפני מספר ימים, עם סיום שלב החקירה, הוגשו כתבי אישום חמורים נגד השניים לבית המשפט המחוזי בחיפה, באמצעות פרקליטות מחוז חיפה. לצד כתבי האישום הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים, וכן בקשה לחילוט שני כלי רכב בהם הובילו הנאשמים את הנשק הלא חוקי.