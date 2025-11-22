מראה מזעזע ומחריד: ספרי תורה הושחתו וחומשים נקרעו בבית הכנסת

תיעוד המעשה המחריד בבית הכנסת ( צילום: חי רצאבי )

זעזוע כבד ביישוב קדימה-צורן: אלמונים פרצו לבית הכנסת של העדה התימנית והחריבו את המקום במעשה ונדליזם וחילול קודש חמור במיוחד, שהתגלה במהלך יום השבת.

המראות בתוך בית הכנסת היו קשים מנשוא: ספרי תורה הושלכו והושחתו. חומשים נקרעו לחתיכות ודפיהם פוזרו על הרצפה. כל תכולת בית הכנסת נופצה ונשברה. הפגיעה הקשה בספרי הקודש מלמדת כי מדובר במעשה שחורג מגניבה רגילה, ומכוון לפגיעה בסמלי הדת. כוחות המשטרה פתחו בחקירה, אך הרגע לאירוע טרם התברר – והחשד הוא לפשע שנאה כך נשבר הבידוד: עו"ד הגניב ויסקי ומצלמה לתא של מרגל האטום | תיעוד דוד הכהן | 18:32 חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הגיב בזעזוע לאירוע וקרא לפעולה מיידית של גורמי האכיפה: "מזועזע מחילול בית הכנסת בקדימה-צורן במהלך שבת קודש. המראות הנוראיים מלמדות כי עדיין ישנם אשר שנאה היא דרכם," מסר מלכיאלי. הח"כ קרא לגורמי האכיפה "לאתר באופן מיידי את מבצעי החילול הנורא ולמצות איתם את הדין", וחיזק את מתפללי בית הכנסת לעדה התימנית: "עומד לימינם בכל מה שיידרש". מתפללי בית הכנסת וחברי הקהילה מביעים הלם וכאב עמוק נוכח הפגיעה הקשה במקום שהיה לב ליבה של הפעילות הקהילתית והדתית ביישוב.

ביזוי והשחתת בית הכנסת בקדימה צורן ( צילום: המשרד לשירותי דת )

השחתת בית הכנסת ( צילום: דוברות המשרד לשירותי דת )

לפי עדי ראיה, ספרי תורה הושלכו בביזיון על הרצפה. סידורים וחומשים נקרעו לגזרים ודפיהם פוזרו לכל עבר. הרס שיטתי של כל תכולת בית הכנסת.

האירוע הוגדר באופן מיידי כחציית קו אדום מוסרי וערכי כוחות משטרה וצוותי מז"פ הגיעו למקום ואספו ממצאים לפתיחת חקירה מאומצת לאיתור הפורעים.

"הלב נקרע": תגובת המשרד לשירותי דת

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הגיב הערב בחריפות והשווה את המעשה לתקופות האפלות ביותר בהיסטוריה היהודית.

"המראות הקשים של ספרי תורה וספרי קודש מושלכים ומחוללים על רצפת בית הכנסת מזעזעים ומזכירים תקופות חשוכות בהיסטוריה היהודית," אמר אבידן. "זהו פשע מתועב ואין לו שום הצדקה. פגיעה במקום קדוש היא חציית קו אדום ופגיעה בנפשו של כל יהודי".

המנכ"ל קיים שיחה עם ראשת המועצה המקומית קרן גרין ויו"ר המועצה הדתית עופר גואטה, והנחה להגיש סיוע מיידי לקהילה. המשרד הבטיח לעמוד בקשר רציף עם המועצה הדתית כדי לסייע בשיקום הנזקים והשבת כבוד בית הכנסת

יו"ר המועצה הדתית, עופר גואטה, ציין כי המבנה הוקצה לקהילה על ידי המועצה המקומית, ודאג למצוא מבנה חלופי למתפללים כבר בערב שבת.

אבידן סיכם והצהיר: "אנו סומכים על משטרת ישראל שתמצה את הדין עם הפורעים במלוא החומרה. לא נשקוט עד שהאחראים למעשה הנפשע יבואו על עונשם".

בתוך כך, חה"כ יוני משריקי -מנציגי העדה התמינית בכנסת (ש"ס) שוחח עם גבאי בית הכנסת ועם יו"ר המועצה דתית עופר גאוטה על חילול הקדוש הנעשה בבית הכנסת וסמוך ובטוח כי המשטרה תשים את ידה בהקדם על הפורעים שעשו את המעשה המזעזע. כמו כן, יגיע מחר לביקור חיזוק בבית הכנסת.