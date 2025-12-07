כיכר השבת
הסיפור, ההלכות וההידורים

"חנוכקאסט": הפודקאסט שיכין אתכם לחנוכה | הפרק הראשון

באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' התכנסו הרב שמואל אברמובסקי והרב נתי רוזנגרטן ל"חנוכקאסט" - כשחנוכה ופודקאסט נפגשים | ביחד, הם מספרים את סיפור החנוכה מזווית שלא הכרתם ומנגישים את הלכות החג, כדי שתבואו מוכנים • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)

צפו: "חנוכקאסט" - הפודקאסט שיכין אתכם לחנוכה | הפרק הראשון
האזינו: "חנוכקאסט" - הפודקאסט שיכין אתכם לחנוכה | הפרק הראשון

הרב שמואל אברמובסקי והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"חנוכקאסט" - כשחנוכה ופודקאסט נפגשים. ביחד, הם מספרים את סיפור החנוכה מזווית שלא הכרתם ומנגישים את הלכות החג, בצורה מרתקת ומיוחדת.

הפרק הראשון

סיפור חנוכה

איך הכל התחיל עם אלכסנדר מוקדון שתמך ביהודים עד עליית אנטיוכוס לשלטון, וגזירת הגזירות על עם ישראל. מה בעצם היוונים רצו מאיתנו ולמה?

הלכות חנוכה

  1. למה נקרא חנוכה?
  2. למה צריך להדליק דווקא בשמן זית?
  3. איזה סוג שמן צריך בדיוק?
  4. מהו סדר הברכות?
  5. מה הדין אם לא בירך 'שהחיינו' בלילה הראשון?
  6. איפה מדליקים את החנוכיה?
  7. מה עושים אנשים שגרים בגורדי שחקים?

ולסיום, ווארט לחג: מה ההבדל בין סביבון של חנוכה לרעשן של פורים?

