כיכר השבת
לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל עַל נִסֶּיךָ 

חנוכייה של טון ברונזה: שורדי השבי ידליקו נרות חנוכה בכותל | הלו"ז המלא

בסימן 'ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה": מעמדי הדלקות נרות חנוכה בכותל המערבי יתקיימו השנה בהשתתפות שורדי שבי, משפחות שכולות, פצועי צה"ל, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון • הקרן למורשת הכותל: "אנו מזמינים את הציבור הרחב לבוא ולהשתתף במעמדי ההדלקות מדי ערב במהלך חג החנוכה" | הלו"ז המלא (חרדים)

חנוכה ברחבת הכותל משנים קודמות (צילום: הקרן למורשת הכותל)

הבוקר (א') הוצבה ברחבת הכותל המערבי החנוכייה המסורתית לקראת חג החנוכה. החנוכייה עשויה כולה יציקת ברונזה, גובהה למעלה מ-2 מטר, ורוחבה כ- 2 מטרים, משקלה נאמד על כטון ותהליך ייצורה נמשך כ-7 חודשים.

לקראת חג החנוכה נערכת 'הקרן למורשת הכותל המערבי' למעמדי הדלקות נרות חנוכה המרכזיים שיתקיימו גם השנה ברחבת הכותל המערבי.

חנוכה ברחבת הכותל משנים קודמות (צילום: הקרן למורשת הכותל)

במהלך ימי חג החנוכה, שיחל מיום ראשון כ"ד בכסלו תשפ"ו ה- 14.12.25 ועד יום ראשון א' בטבת תשפ"ו 21,12,25 - תתקיים מדי ערב הדלקת נרות מרכזית בליווי תזמורת ברחבת הכותל המערבי שיתקיימו השנה בסימן "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה" במעמד רבנים, שרים, אישי ציבור, שגרירים זרים, שורדי שבי ששבו משבי החמאס, משפחות שכולות, פצועי צה"ל, קציני וחיילי צה"ל, שוטרי משטרת ישראל וכוחות הביטחון, משפחות וקהל רחב.

זמני מעמדי הדלקת נרות חנוכה המרכזיים ברחבת הכותל המערבי:

נר ראשון | יום ראשון | כ"ד כסלו | 14.12 | 16:30

נר שני | יום שני | כ"ה כסלו | 15.12 | 16:30

נר שלישי | יום שלישי | כ"ו כסלו | 16.12 | 16:30

נר רביעי | יום רביעי | כ"ז כסלו | 17.12 | 16:30

נר חמישי | יום חמישי | כ"ח כסלו | 18.12 | 16:30

נר שישי | יום שישי | כ"ט כסלו | 19.12 | 15:30

נר שביעי | מוצאי שבת | ל' כסלו | 20.12 | 20:00

נר שמיני - זאת חנוכה | יום ראשון | א' טבת | 21.12 | 16:30

רצ"ב תיעודים של הבאת החנוכייה הבוקר לרחבת הכותל וכן של מעמד הדלקת נרות חנוכה ברחבת הכותל משנים קודמות.

חנוכה ברחבת הכותל משנים קודמות (צילום: הקרן למורשת הכותל)
חנוכה ברחבת הכותל משנים קודמות (צילום: הקרן למורשת הכותל)
חנוכה ברחבת הכותל משנים קודמות (צילום: הקרן למורשת הכותל)
חנוכה ברחבת הכותל משנים קודמות (צילום: הקרן למורשת הכותל)
חנוכה ברחבת הכותל משנים קודמות (צילום: הקרן למורשת הכותל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר