הבוקר (א') הוצבה ברחבת הכותל המערבי החנוכייה המסורתית לקראת חג החנוכה. החנוכייה עשויה כולה יציקת ברונזה, גובהה למעלה מ-2 מטר, ורוחבה כ- 2 מטרים, משקלה נאמד על כטון ותהליך ייצורה נמשך כ-7 חודשים.
לקראת חג החנוכה נערכת 'הקרן למורשת הכותל המערבי' למעמדי הדלקות נרות חנוכה המרכזיים שיתקיימו גם השנה ברחבת הכותל המערבי.
במהלך ימי חג החנוכה, שיחל מיום ראשון כ"ד בכסלו תשפ"ו ה- 14.12.25 ועד יום ראשון א' בטבת תשפ"ו 21,12,25 - תתקיים מדי ערב הדלקת נרות מרכזית בליווי תזמורת ברחבת הכותל המערבי שיתקיימו השנה בסימן "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה" במעמד רבנים, שרים, אישי ציבור, שגרירים זרים, שורדי שבי ששבו משבי החמאס, משפחות שכולות, פצועי צה"ל, קציני וחיילי צה"ל, שוטרי משטרת ישראל וכוחות הביטחון, משפחות וקהל רחב.
זמני מעמדי הדלקת נרות חנוכה המרכזיים ברחבת הכותל המערבי:
נר ראשון | יום ראשון | כ"ד כסלו | 14.12 | 16:30
נר שני | יום שני | כ"ה כסלו | 15.12 | 16:30
נר שלישי | יום שלישי | כ"ו כסלו | 16.12 | 16:30
נר רביעי | יום רביעי | כ"ז כסלו | 17.12 | 16:30
נר חמישי | יום חמישי | כ"ח כסלו | 18.12 | 16:30
נר שישי | יום שישי | כ"ט כסלו | 19.12 | 15:30
נר שביעי | מוצאי שבת | ל' כסלו | 20.12 | 20:00
נר שמיני - זאת חנוכה | יום ראשון | א' טבת | 21.12 | 16:30
רצ"ב תיעודים של הבאת החנוכייה הבוקר לרחבת הכותל וכן של מעמד הדלקת נרות חנוכה ברחבת הכותל משנים קודמות.
