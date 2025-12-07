לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל עַל נִסֶּיךָ חנוכייה של טון ברונזה: שורדי השבי ידליקו נרות חנוכה בכותל | הלו"ז המלא בסימן 'ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה": מעמדי הדלקות נרות חנוכה בכותל המערבי יתקיימו השנה בהשתתפות שורדי שבי, משפחות שכולות, פצועי צה"ל, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון • הקרן למורשת הכותל: "אנו מזמינים את הציבור הרחב לבוא ולהשתתף במעמדי ההדלקות מדי ערב במהלך חג החנוכה" | הלו"ז המלא (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:33