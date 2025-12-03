הפרויקט שמשנה את כללי המשחק ברמה ד' ומציב רף חדש לאיכות חיים

מכירים את הרגע הזה בחיפוש דירה? הרגע שבו סיימתם למדוד מטרים, לבדוק את גודל המחסן ולספור חניות, ואתם עוצרים לשאול את עצמכם: "אוקיי, אבל איך ייראו החיים שלנו כאן?".

בדיוק בנקודה הזו, עשרות משפחות הבינו שהן לא מחפשות רק קירות, אלא מקום לחיות בו טוב. החיפוש הזה הוביל אותן לפרויקט אחד ברמה ד' בבית שמש, שמצליח לעשות את הבלתי יאומן: לשלב בין המיקום הכי מרכזי לשקט הכי פסטורלי.

רוצים לראות איך נראית איכות חיים אמיתית? לחצו כאן להצצה לפרויקט >>

ברוכים הבאים ל-MAROM: חוויית מגורים מעל כולם

פרויקט MAROM הוא לא עוד בניין ברמה ד'. הוא תוכנן מתוך הבנה עמוקה של צרכי המשפחה המודרנית. "השיא" כאן הוא לא רק בשם הפרויקט, אלא בתחושה שמלווה אתכם מהרגע שפתחתם את הדלת.

הגובה של הבניין מעניק לכם פרטיות טבעית שקשה למצוא היום, עם אוויר צלול ונוף פתוח של עמק האלה ותל ירמות שנפרש מכל כיוון. זו לא תוספת "נחמדה", זו חוויית מגורים שמשנה את האנרגיה בבית בכל שעות היום.

אל תחכו שהנוף הזה ייתפס: לחצו כאן לבדיקת דירות פנויות מול הנוף >>

הלוקיישן מנצח: הכל קרוב, הכל שקט

החוכמה הגדולה של MAROM היא המיקום האסטרטגי: בכניסה לרמה ד', בדיוק מעל המרכז המסחרי החדש SunMall.

מה זה אומר מבחינתכם?

נוחות מקסימלית: קניות, סידורים, מוסדות חינוך ותחבורה ציבורית – הכל במרחק מעלית או הליכה קצרה.

קניות, סידורים, מוסדות חינוך ותחבורה ציבורית – הכל במרחק מעלית או הליכה קצרה. שקט מפתיע: דווקא הגובה של הבניין מנתק אתכם מההמולה. אתם גרים במרכז העניינים, אבל נהנים משקט של פסגה.

בוטיק, לא המוני

בעוד שפרויקטים אחרים מציעים מגדלים עמוסים, MAROM שומר על אינטימיות נדירה. מדובר בפרויקט בוטיק עם 52 דירות בלבד.

המשמעות ברורה: פחות צפיפות, יותר יחס, לובי נעים, וקהילה קטנה ואיכותית שכיף לגדל בה ילדים. כאן השכנים הם לא "מספר דלת", אלא קהילה.

מעדיפים לגור בבניין בוטיק ולא במגדל צפוף? דברו איתנו >>

"מחפשים איכות חיים של ממש"

אלי אלקין, מנהל המכירות ביגאל נכסים, פוגש את המשפחות שמגיעות לפרויקט ומסביר את הסוד:

"המשפחות שמגיעות לפה אומרות לנו שהן מחפשות איכות חיים של ממש. כולנו רוצים חיים רגועים לעצמנו ולילדים. MAROM בנוי בדיוק לזה – פחות צפיפות, יותר מחשבה, יותר מרחב. זה לא פרויקט שעושה רעש, זה פרויקט שעושה סדר".

למה להתפשר כשאפשר לחיות בשיא?

ב-MAROM אתם מקבלים את החבילה המלאה: מיקום מנצח, נוף עוצר נשימה, קהילה אינטימית ודירה שתוכננה למשפחה. זו ההזדמנות שלכם להפסיק לחפש ולהתחיל לחיות.

הדירה הבאה שלכם מחכה לכם בשיא – אבל לא להרבה זמן

נשארו דירות אחרונות בפרויקט הבוטיק הכי מבוקש ברמה ד'. המיקום הטוב והדירות המרווחות נחטפים ראשונים.

רוצים להרגיש את האוויר והנוף בעצמכם?

לחצו כאן לתיאום סיור אישי בדירה לדוגמה >>

שיווק בלעדי: יגאל נכסים.