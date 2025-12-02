סערה במלבורן: מועצת העיר סטונינגטון דחתה את הבקשה של שליח חב"ד להציב חנוכייה ציבורית ברחבת בית העירייה, כמיטב המסורת בימי החנוכה.

ההחלטה גררה זעם, הלם וקריאות מחאה באולם שבו התקבלה. במהלך הישיבה התקיימה הצבעה שהסתיימה בשוויון של ארבעה תמוכים מול ארבעה מתנגדים.

תקנון המועצה קובע כי במקרה כזה ההכרעה עוברת לראש העירייה, וזו בחרה להטיל וטו ולדחות את ההחלטה. המשמעות היא כי נכון לעתה החנוכייה לא תוצב השנה בחנוכה במקום.

ההערכות הן כי יהיה קשה מאוד, עד בלתי אפשרי, להשלים את ההליך בזמן שנותר עד סוף החג.

החלטת הביטול הובילה לתגובה חריפה מצד תושבים יהודים שנכחו במקום. בעת ההכרזה נשמעו קריאות כמו: "אנטישמיות חיה וקיימת, אנחנו זוכרים, לעולם לא עוד". סערה נוצרה באולם. כך דווח באתר YWN.

בקהילה היהודית המקומית אומרים כי מדובר בפגיעה ישירה ברגשות הציבור היהודי ובסמליו - במיוחד כאשר החנוכייה הייתה אמורה להיות ממומנת במלואה על ידי הקהילה ללא כל עלות ציבורית.

גורמים יהודיים בעיר הביעו תסכול עמוק וטענו כי מדובר באפליה ברורה לעומת היחס לחגים אחרים הזוכים לייצוג פומבי מלא במרחב הציבורי.

"זהו מסר קשה", אמרו, "הקהילה היהודית תורמת לעיר, קיימת בה למעלה ממאה שנה, ומגיעה לה נראות מכבדת בדיוק כמו לכל קהילה אחרת".

לדברי המבקרים, המועצה שולחת מסר של הדרה דווקא בימים שבהם אנטישמיות גואה ברחבי העולם. "כשמוסדות שלטוניים מסירים סמל חנוכה מהמרחב הציבורי זו תחושה של נטישה", אמר אחד הפעילים. אחרים הזהירו כי ההחלטה עלולה ליצור תקדים מסוכן לערים נוספות.

אחד מהנימוקים שהוצגו לדחיית הבקשה הייתה היותה "פתאומית מידי". אלא שהוצג לנוכחים, לפי הדיווח, כי שליח חב"ד הרב קופר נפגש עם חבר מועצה כבר לפני מספר חודשים כדי לקדם את הצתב החנוכייה.

בקהילה היהודית בוחנים כעת דרכים להגיב, כולל פנייה לערכאות, פנייה ציבורית רחבה ולחץ פוליטי לשינוי מדיניות. "לא נשתוק מול מחיקה של זהות יהודית", אמרו נציגים בארגונים המקומיים.